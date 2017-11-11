İstanbul Maratonu'nda yabancılar kazanıyor

Vodafone'un sponsorluğunda gerçekleştirilen İstanbul Maratonu bu yıl 39. kez düzenleniyor.

İstanbul'da yarın yapılacak maraton öncesi, erkeklerde şimdiye kadar düzenlenen 38 yarıştan 11'ini Türk, 27'sini ise yabancı atletler kazandı.

İlk kez 1979 yılında koşulan ve Hasan Saylan'ın kazandığı maratonda, erkeklerde birincilikler ilk 4 yıl Türk atletler arasında paylaşıldı. Erkeklerde son yıllarda yabancı atletlerin üstünlüğü göze çarpıyor. Düzenlenen son 24 maratonda da ilk sırayı yabancı sporcular aldı.

Türk atletlerin dışında erkeklerde maratonda şimdiye kadar 12 Kenyalı, 7 Etiyopyalı, 2 İngiliz, birer kez de Danimarkalı, Zimbabveli, Litvanyalı, Fransız, Faslı ve Azerbaycanlı atletler birinci geldi.

Geçen yılki maratonda birincilikleri erkeklerde Kenya asıllı Azerbaycanlı atlet Evans Kiplagat, kadınlarda ise Kenyalı Agnes Jeruto Barsosio elde etti.

En iyi ve en kötü dereceler

Eski adıyla Kıtalararası Avrasya Maratonu, son 5 yıldaki ismiyle Vodafone İstanbul Maratonu'nda şimdiye kadar erkeklerde en iyi dereceyi, Kenyalı Vincent Kiplagat gerçekleştirdi.

Kiplagat, 2010 yılında 2.10.42'lik derecesiyle, vatandaşı David Cheruiyot'un 2007 yılında elde ettiği 2.10.56'lık dereceyi geride bırakarak, parkur rekorunu eline geçirdi.

Kadınlarda ise en iyi dereceyi 1992 yılında Romanya adına yarışan Buia Aurica, 2.26.29'lık derecesiyle yaptı.

Bu arada, erkeklerde ilk sırayı alanlar arasında en kötü zamanda, 1982 yılında parkuru 2.41.13 ile tamamlayan İsmail Karagöz, kadınlarda ise 1991 yılında 2.49.24 ile bitiren İngiliz Jacki Davis'in imzası bulunuyor.

Kadınlarda da yabancılar zirvede

Organizasyonda kadınlarda maraton koşusu 1991 yılından beri düzenleniyor. Geride kalan 26 yarışta 25 yabancı, sadece bir Türk atlet birinci oldu.

Türkiye adına kadınlarda tek birinciliği 1994 yılında Serap Aktaş elde ederken, Türk atletler son 22 yarıştır ilk sırayı alamıyor.

Kadınlarda yabancı atletler arasında 7 Etiyopyalı, 6 Rus, dörder Rumen ve Ukraynalı, 2 Kenyalı, birer de İngiliz ve Belaruslu atlet ilk sırayı aldı.

Maraton birincileri

İstanbul Maratonu'nda yıllara göre ilk sırayı alan sporcular ve dereceleri şöyle: