Erol Bulut: Bir şey sızdıysa ben susmam!

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor, sahasında Beşiktaş'a 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı iki devre olarak değerlendiren Bulut, "İlk yarıda oynadığımız futbol, çok fazla bireysel hata barındırdığı için maalesef maçı bize kaybettirdi. İkinci yarıda mücadele ettik, golü bulduk ve maçı çevirmeye çalıştık. Ancak 86. dakikada yediğimiz üçüncü gol geri dönmemizi zorlaştırdı. İkinci yarıdaki performanstan ve mücadeleden memnunum" diye konuştu.

"PAS HATALARIMIZ VE OPSİYONLARIMIZ SIKINTILI"

Bulut, bireysel hataların takımın en büyük sorunu olduğunu dile getirerek, "Futbol bunu affetmez. Bu hataları minimuma indirmemiz gerekiyor. Pas hatalarımız ve opsiyonlarımız sıkıntılı. Defanstan oyun kurarken ilk golü yedik, Beşiktaş için şans golü oldu. İkinci golde ise kaybetmememiz gereken bir topu kaptırdık" ifadelerini kullandı.

Duran toplarda adam paylaşımında sıkıntı yaşadıklarını vurgulayan deneyimli teknik adam, "Futbolcu paylaşımı duran toplarda öyle olmaz. Daha sert, daha ısıran olmamız gerekiyor. Bu konuda zorlanıyoruz" diye konuştu.

"HAKEM BİRÇOK KÜÇÜK POZİSYONDA KARARINI BEŞİKTAŞ LEHİNE VERDİ"

Hakem yönetimini de eleştiren Bulut, "Doğukan'ın penaltı pozisyonunu izlemedim ama penaltı değilmiş. Maalesef hakem birçok küçük pozisyonda kararını Beşiktaş lehine verdi. Dördüncü hakem de merkez hakemin göremediğini görmeli" sözlerini sarf etti.

Bazı oyuncuların fiziksel olarak hazır olmadığını belirten Bulut, "Storm dahil birkaç futbolcumuz istediğimiz seviyede değil. Takımın genel fizik gücü de ligin seviyesinde değil. Benim takımlarım genellikle çok koşan, mücadele eden takımlardır. Milli arada bu açığı biraz kapatmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"BİR ŞEY SIZDIYSA BEN SUSMAM"

Basına yansıyan "kulüp içi sızıntılar" iddialarına da değinen Bulut, "Bir şey sızdıysa ben susmam, hiçbir zaman da susmadım. Bugün öyle bir şey yaşanmadı ama sorun başka kulüplerle değil, içimizdeki bazı kişilerle. Eğer birisi bizim analizcimize bu şekilde konuştuysa, ben bunun üzerine giderim" dedi. Son olarak futbolcularına ve taraftara mesaj gönderen Erol Bulut, "Futbolcuların konfor alanından çıkması gerekiyor. 4 günlük izinleri var, ama herkes buna hazırlıklı olmalı. Antalya güzel şehir, güneşi ve plajı var ama taraftar bizden mücadele bekliyor. Stadı dolduran taraftarımız galibiyet istiyor, sabırlı olmalıyız. Gerekirse bazı kararlar alacağız" sözleriyle açıklamasını tamamladı.