Hesap.com Antalyaspor-RAMS Başakşehir maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 10. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geliyor. Antalya'da oynanan bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
HESAP.COM ANTALYASPOR-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ:
Hesap.com Antalyaspor: Abdullah, Bünyamin, Giannetti, Dzhikiia, Paal, Ceesay, Saric, Van de Streek, Abdülkadir, Doğukan, Gueye.
RAMS Başakşehir: Muhammed, Onur, Opoku, Duarte, Operi, Berat, Umut, Crespo, Yusuf, Da Costa, Shomurodov.
HESAP.COM ANTALYASPOR-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Hesap.com Antalyaspor-RAMS Başakşehir maçı TSİ 14.30'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.