Haberler Antalyaspor Hesap.com Antalyaspor'dan Erol Bulut açıklaması!

Hesap.com Antalyaspor'dan Erol Bulut açıklaması!

Emre Belözoğlu ile yolları ayıran Hesap.com Antalyaspor'dan flaş açıklama geldi. Akdeniz ekibinden Erol Bulut için paylaşım yapıldı. İşte detaylar...

11 Ekim 2025 Cumartesi 19:55
Hesap.com Antalyaspor'dan Erol Bulut açıklaması!

Son olarak Emre Belözoğlu ile yolların ayrıldığı Hesap.com Antalyaspor'da yeni hocanın kim olacağı büyük merak konusuydu. Akdeniz ekibi Erol Bulut ile imza töreni düzenleneceğini duyurdu.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

İsrail maçı öncesi Filistin'e destek yürüyüşü İsrail maçı öncesi Filistin'e destek yürüyüşü 18:56
Milliler İspanya'ya mağlup! Milliler İspanya'ya mağlup! 16:53
G.Saray 4'te 4 yaptı! G.Saray 4'te 4 yaptı! 16:47
Euroleague'de 3. haftanın MVP'si Vezenkov! Euroleague'de 3. haftanın MVP'si Vezenkov! 16:43
Milli haltercilerden 5 madalya! Milli haltercilerden 5 madalya! 16:40
MİLLİ MAÇ CANLI İZLE 🔴 Bulgaristan - Türkiye maçı TV8 yayın bilgisi! MİLLİ MAÇ CANLI İZLE 🔴 Bulgaristan - Türkiye maçı TV8 yayın bilgisi! 16:40
Daha Eski
F.Bahçe'ye Mert Hakan müjdesi! F.Bahçe'ye Mert Hakan müjdesi! 16:36
Zeynep Sönmez final turunda! Zeynep Sönmez final turunda! 16:11
Norveç'te gündem İsrail! Maç öncesi Filistin için... Norveç'te gündem İsrail! Maç öncesi Filistin için... 16:09
Can Öncü Portekiz'de 3. oldu! Can Öncü Portekiz'de 3. oldu! 16:05
Trabzonspor evinde kaybetti! Trabzonspor evinde kaybetti! 16:03
G.Saray'dan 120. yıl kutlaması! G.Saray'dan 120. yıl kutlaması! 15:58