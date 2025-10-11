Hesap.com Antalyaspor'dan Erol Bulut açıklaması!

Son olarak Emre Belözoğlu ile yolların ayrıldığı Hesap.com Antalyaspor'da yeni hocanın kim olacağı büyük merak konusuydu. Akdeniz ekibi Erol Bulut ile imza töreni düzenleneceğini duyurdu.
İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:
📌 Kamuoyu Bilgilendirme Kulübümüz, Teknik Direktör Sayın Erol Bulut ile prensip anlaşmasına varmıştır. Teknik Direktörümüz Sayın Erol Bulut için 13.10.2025 Pazartesi günü saat 14.00'te imza töreni düzenlenecektir. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz. Antalyaspor AŞ Yönetim… pic.twitter.com/AbrsOicDDo— Hesap.com Antalyaspor (@Antalyaspor) October 11, 2025