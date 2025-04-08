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Haberler Antalyaspor Son 10 haftada yükselişe geçti

Son 10 haftada yükselişe geçti

Antalyaspor’un performansı dudak ısırtıyor

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2025 Salı 06:50
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Son 10 haftada yükselişe geçti

Emre Belözoğlu'nun gelişiyle yükselişe geçen Antalyasopr, son 10 haftada adeta parladı. Son 10 maçta sadece 3 mağlubiyet alan kırmızıbeyazlılar, Süper Lig'de üst suralara kadar tırmandı. Son 10 maç göz önüne alındığında Antalyaspor zirvede yer aldı. Antalya temsilcisi, büyük bütçelerle şampiyonluk kovalayan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından en çok puan toplayan 3. takım oldu. Antalya ekibi 10 haftalık süreçte topladığı 18 puan ile yeni teknik direktörüyle çıkış yakalayan Bodrumspor ile birlikte üçüncülüğü paylaştı.

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