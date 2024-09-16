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Haberler Antalyaspor

TRANSFER HABERLERİ | Oleksandr Petrusenko Antalyaspor'da!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'dan dikkat çeken bir transfer hamlesi geldi. Akdeniz temsilcisi Ukraynalı orta saha Oleksandr Petrusenko'yu resmen duyurdu. İşte detaylar...

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2024 Pazartesi 11:59
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TRANSFER HABERLERİ | Oleksandr Petrusenko Antalyaspor'da!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'dan dikkat çeken bir transfer hamlesi geldi. Akdeniz temsilcisi Ukraynalı orta saha Oleksandr Petrusenko'yu resmen duyurdu.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Hoş Geldin Oleksandr Petrusenko Antalyasporumuz, Ukraynalı orta saha oyuncusu Oleksandr Petrusenko ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz.

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