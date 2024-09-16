TRANSFER HABERLERİ | Oleksandr Petrusenko Antalyaspor'da!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'dan dikkat çeken bir transfer hamlesi geldi. Akdeniz temsilcisi Ukraynalı orta saha Oleksandr Petrusenko'yu resmen duyurdu.
İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:
Hoş Geldin Oleksandr Petrusenko Antalyasporumuz, Ukraynalı orta saha oyuncusu Oleksandr Petrusenko ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz.
🔥 Hoş Geldin Oleksandr Petrusenko Antalyasporumuz, Ukraynalı orta saha oyuncusu Oleksandr Petrusenko ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz.#Antalyaspor pic.twitter.com/Eq4CsacXYp— Antalyaspor (@Antalyaspor) September 16, 2024