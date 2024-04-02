Haberler Antalyaspor Antalyaspor'da Sergen Yalçın: Beklenen oyunun gerisindeydik

Antalyaspor'da Sergen Yalçın: Beklenen oyunun gerisindeydik

Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, MKE Ankaragücü maçının ardından yaptığı açıklamada, takımın beklediği oyunun çok gerisinde olduğunu belirterek, "Antalyaspor’un hedefleri içerisinde ilk 10 pozisyonunu korumaya devam ediyoruz" dedi.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2024 Çarşamba 01:31
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Antalyaspor'da Sergen Yalçın: Beklenen oyunun gerisindeydik

Antalyaspor, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında ağırladığı MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yalçın, yaklaşık 20 günlük aranın ardından lige konsantre olmanın zor olduğunu belirtti. Oyuncuları lige döndürmenin kolay olmadığına değinen Yalçın, "Onun sıkıntısını yaşayacağımızı söylemiştik. Uzun bir aradan sonra tekrar oyuna konsantre olmak lige döndürmek oyuncuları kolay olmuyor. Bunun sıkıntısını yaşadık. Çok da oyuncularımızı konsantre edememişiz. Oyun olarak çok tatmin edici bir oyun oynadığımızı söylemek zor. Beklediğimiz oyunun çok gerisindeydik. Geldiğimizden beri takım çok iyi oyunlar oynuyor. Arada böyle oyunların minimuma düştüğü maçlar doğal olarak olacak. Uzun bir lig oynuyoruz. Her maç aynı performans gelmez. Anadolu takımı olarak zaman zaman düşüşler bekliyoruz. Antalyaspor'un hedefleri içerisinde ilk 10 pozisyonunu korumaya devam ediyoruz" diye konuştu.

DİĞER
Gülşen Bubikoğlu’ndan eşi Türker İnanoğlu’nun vefatı sonrası ilk paylaşım!
Başkan Erdoğan seçimin röntgenini çekti: Hatayı millette aramak bizim geleneğimizde asla yoktur | Kibir hastalığı uyarısı
Buruk: Çok daha iyi olmalıyız!
Volkan Demirel'den Muslera'ya sürpriz!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Antalyaspor - Ankaragücü maçı CANLI
Antalya’nın gözü Avrupa’da
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 3 Nisan rakamları
Bayram tatiline kaç gün kaldı?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Özbek'ten Koç'a tepki: Savcıları göreve çağırıyorum Özbek'ten Koç'a tepki: Savcıları göreve çağırıyorum 01:30
Sergen Yalçın: Beklenen oyunun gerisindeydik Sergen Yalçın: Beklenen oyunun gerisindeydik 01:28
Saarbrücken'in peri masalı sona erdi! Saarbrücken'in peri masalı sona erdi! 01:16
West Ham ile Tottenham yenişemedi! West Ham ile Tottenham yenişemedi! 01:13
Volkan Demirel'den Muslera'ya sürpriz! Volkan Demirel'den Muslera'ya sürpriz! 00:56
Kenan Yıldız'lı Juve avantajı kaptı! Kenan Yıldız'lı Juve avantajı kaptı! 00:10
Daha Eski
Bodrum FK tek golle kazandı! Bodrum FK tek golle kazandı! 00:03
G.Saray'ın golünde faul var mı? Toroğlu yorumladı! G.Saray'ın golünde faul var mı? Toroğlu yorumladı! 23:54
Buruk'tan flaş F.Bahçe sözleri! Buruk'tan flaş F.Bahçe sözleri! 23:49
G.Saray'ın golünde faul var mı? Toroğlu yorumladı! G.Saray'ın golünde faul var mı? Toroğlu yorumladı! 23:42
Demirel: Ajitasyon yapmak istemiyorum! Demirel: Ajitasyon yapmak istemiyorum! 23:21
"Taraftarımıza armağan olsun" "Taraftarımıza armağan olsun" 23:16