Antalyaspor Başkanı'ndan Erden Timur'a cevap!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bitexen Antalyaspor'un başkanı Sinan Boztepe, Trabzonspor - Fenerbahçe maçında yaşanan olaylardan Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur'un açıklamalarına kadar pek çok konuda Türk futbol gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Radyospor'a konuşan Sinan Boztepe, "Beşiktaş maçında güzel galibiyet aldık. Nadir yaşanan olaylardan birisini Beşiktaş maçında yaşadık. Hak ettiğimiz oyundu. Ankaragücü maçına hazırlanıyoruz" dedi.

"GALATASARAY MAÇINDA HAKKIMIZ YENDİ"

Boztepe, "Hakemlerle ilgili Galatasaray maçında talihsiz olaylar yaşandı ve hakkımız yendi, katledildi. 3 puanımız alınıp rakibe verildi. Hakkımızın yenilmesine izin vermeyeceğimizi söylemiştik. İlahi adalet var. Gerçekler ortaya çıktı. Haklı haykırışları tüm Türkiye gördü. Özür ve destek mesajları alıyoruz" şeklinde konuştu.

"HAKSIZLIĞA KİM ÇANAK TUTUYORSA GÖREVDE OLMAMALI"

İstifası istenen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) hakkında ise Antalyaspor Başkanı, "Cuma günü Kulüpler Birliği toplantısı var. TFF, MHK ya da başka kurum fark etmiyor. Haksızlığa kim çanak tutuyorsa görevde olmamalı" açıklamasını yaptı.

"ŞAİBESİZ TÜM ÇÖZÜMLERE AÇIĞIZ"

Yabancı hakeme destek verdiklerini söyleyen Boztepe, "Şaibesiz tüm çözümlere açığız. Yabancı hakem gerekiyorsa tam destek veririz. Düdüğü asması gereken çok hakem var. Bunların olması gerekiyor" diye konuştu.

"2 NİSAN'I BİZ DE MERAK EDİYORUZ"

Taraftar olaylarının yaşandığı Trabzonspor maçının ardından 2 Nisan'da olağanüstü genel kurula gitmeyi kararlaştıran Fenerbahçe, toplantıda ligden çekilmeyi değerlendirecek. Bu konuyla ilgili Sinan Boztepe, "Çekilmenin doğru olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe şampiyonluğa oynuyor. Hızlı karar verip bir alt lige gitmesinin doğru olduğunu düşünmüyorum. 2 Nisan'ı biz de merak ediyoruz" dedi.

"ALEYHİNE HATA OLUNCA KONUŞUYORLAR"

Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur'un yaptığı açıklamaya cevap veren Boztepe, "Erden Timur'un açıklamalarını izlemedim. Ama bizim haykırışlarımız Galatasaray maçıyla ilgiliydi. Onların lehine verilen penaltı değildi. Golümüz ofsayt denilebilirdi. Temizliğe başlayacaksak buradan başlayalım. Biz kendi lehimize de istemiyoruz. Gaziantep maçında rakibin penaltısı verilmedi. Önceki haftada yaşananlar olmasa Gaziantep'e penaltı verilebilirdi. Aleyhine hata olunca konuşuyorlar. Lehlerine hata olunca susuyorlar" dedi.

"JEHEZKEL KONUSUNDA TAMAMEN YALNIZIZ"

Sinan Boztepe, "Jehezkel konusunda tamamen yalnızız. Bu krizi yönetmeye çalışıyoruz. Hükumetten, TFF'den de aldığımız doğru karar sebebiyle destek bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

"FIFA'DA 5 DOSYA VAR"

Antalyaspor Başkanı, "FIFA'da 5 dosya var. 1 milyon Euro civarında borç var. Bütün herkesin maaşı aynı zamanda yatıyor. 1 maaş geriden geliyoruz. 1 maaş da bu ay yatacak. Bütün kulüpler bu anlamda kan ağlıyor" ifadelerini kullandı.

Boztepe, "Biz Anadolu kulübüyuz gelişi güzel harcama yapamayız. Çok güzel oynuyoruz. Bir şanssızlığımız vardı. Duraklamalarda kaybediyorduk. Beşiktaş maçında bunu kırdık. Ligi ilk 5 ya da 6'da bitiririz diye düşünüyoruz. Hakemler müsaade ederse..." dedi.