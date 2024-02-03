Sergen Yalçın: En azından puan almak isterdik!

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Bitexen Antalyaspor sahasında Fenerbahçe'ye 2-0'lık skorla mağlup oldu. Bu maçın ardından ev sahibi takımda teknik direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

İŞTE SERGEN YALÇIN'IN AÇIKLAMALARI:

Öncelikle kaybetmek üzücü. Bu kadar kalabalık bir seyirci önünde kazanmak isterdik, en azından puan almak isterdik. Çok dengeli bir oyun oldu ama Cengiz'in bireysel yetenekle attığı bir gol, onun neticesinde ilk yarıda pozisyonlarımız var. Bayağı zorladık. 70-75'ten sonra risk aldık, pozisyon da bulduk ama olmadı. Bizim için tatmin edici bir mücadeleydi. Skor istediğimiz gibi olmadığı için üzgünüz. Çok güçlü bir takım. Kolay değil bu maçları oynamak. Fenerbahçe'yi de tebrik ediyorum.

Biraz şans, biraz oyuncuların becerisiyle ilgili pozisyonların kaçması. Çok fazla kadro derinliğimiz yok. 2 tane kanat oyuncumuz var. Orada çok hamle şansımız yok. En iyi oyuncumuz gitti biliyorsunuz, İsrailli. İki santrfora döndük. Takım olarak oyuncuların performansından memnunum. İnşallah Antalyaspor'un kendi hedefleri doğrultusunda yolumuza devam ederiz.