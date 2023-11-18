Saric piyangosu

Trendyol Süper Lig'de Başakşehir, Beşiktaş ve Ankaragücü galibiyetleriyle 3'te 3 yapıp milli araya moralli giren Antalyaspor'da Bosna Hersekli orta saha Dario Saric, sergilediği performansla şimdiden hem Türkiye hem de İtalya Serie A ekiplerinin geniş listesine girmeyi başardı. Sezon başında İtalya Serie B ekibi Palermo'dan kiralanan, 1.2 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan ve bu bedeli aylık taksitlerle ödeme imkanına sahip olan kırmızıbeyazlılar, yakın zaman içerisinde İtalyan temsilcisine ödemeleri gerçekleştirmeyi planlıyor. Palermo'ya ödenecek olan bonservisin yaklaşık 2-3 katı tekliflerle yaz transfer döneminde Dario Saric için Akrepler'in kapısının çalınması bekleniyor. 26 yaşındaki maestro, bu sezon Trendyol Süper Lig'de forma giydiği 10 karşılaşmada 2 gol katkısı sağladı. Özellikle Akdeniz temsilcisinin 3'te 3'lük galibiyet serisinde oynadığı Başakşehir ve Beşiktaş maçlarında ağları sarsıp, galibiyette önemli bir pay sahibi oldu. Saric, 1 kez de Bosna Hersek Milli Takımı'nda boy gösterdi.