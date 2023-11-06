Antalya kasırgası

Antalyaspor, Nuri Şahin yönetiminde şovuna devam ediyor. Beşiktaş karşısında devreyi 1-0 yenik kapatan Akrepler, ikinci yarının başlamasıyla birlikte müthiş bir geri dönüşe imza attı. Geçen hafta sahasında Başakşehir'i deviren kırmızı-beyazlılar, 10 yıl sonra Kara Kartal'ı da avlayıp Antalya'da 3 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Evinde tek yenilgisini 8. haftada Galatasaray'dan aldı. Gol sağanağını 46'da Saric, başlattı. Jehezkel'in asistinde ağları sarsan 26 yaşındaki Boşnak orta saha, geçen hafta da Başakşehir'i yıkan isim olmuştu.

BU SEZON İKİNCİ DUBLESİ

Saric'ten sonra sahneye Jehezkel çıktı. 28 yaşındaki İsrailli sağ açık, 50'de kaleden açılan Ersin'in hatasına affetmedi ve boş ağları sarsıp takımını öne geçirdi. 57'de bu sefer sağ kanatta Bünyamin'in ortasında topu alan tecrübeli yıldız, Rosier'den sıyrılıp uzak köşeye müthiş bir plase yaptı ve farkı ikiye çıkardı. 1 asist, 2 golle maça damga vuran Jehezkel, 6 maçta 4 gol, 2 asiste ulaştı. Yıldız sağ açık, 6. haftada Antalya'da 2-0 kazandıkları Yılport Samsunspor maçında da gollerin altına imzasını koymuştu. Jehezkel, 83'te alkışlar eşliğinde yerini Ufuk Akyol'a bıraktı.