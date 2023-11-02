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Antalyaspor’da camia barışmalı
Akdeniz ekibinin başkanı Sinan Boztepe camianın barışması gerektiğini söyledi. Boztepe "Antalyaspor'un en büyük gücü taraftarıdır. Geçmişle ilgili kavgalarI yaşatarak takıma olumsuzluk vermek yerine birlik ve beraberlik içinde olalım" diye konuştu. . Antalya'nın turizmin merkezi olduğunu hatırlatıp "Avrupa'ya giderek önemli kulüpleri buraya getirmek istiyoruz" dedi.
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