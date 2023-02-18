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Bertuğ tamam

Antalyaspor, Hatay’ın genç golcüsünü kiraladı. ‘Yerli Haaland’ lakaplı 20 yaşındaki Bertuğ Yıldırım, sezon sonuna kadar
güney ekibinde forma giyecek. Kontratında opsiyon maddesi ise yok...

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2023 Cumartesi 06:50
Bertuğ tamam

Hatayspor'un parlayan yıldızı Bertuğ Yıldırım, takımı deprem felaketi sebebiyle ligden çekilince transferin gözdesine haline gelmişti. Fenerbahçe başta olmak üzere birçok Süper Lig ekibiyle adı anılan 20 yaşındaki oyuncunun yeni durağı Antalyaspor oldu. Geçtiğimiz günlerde kulübü Hatayspor ve genç golcüyle masaya oturan güney ekibi, transferde mutlu sona ulaştı. Antalyaspor, Bertuğ'un sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya katıldığını da dün federasyona bildirdi.


BÜYÜK ÇIKIŞ YAKALADI


Bu sezon dikkat çeken genç forvetin sözleşmesinde opsiyon maddesinin bulunmadığı ifade edildi. 2021'de Sarıyer'den Hatayspor'a transfer olan 20 yaşındaki oyuncu, bordo-beyazlı ekipte geçen sezon 16 maçta 197 dakika süre alabildi. Bu sezon özellikle Volkan Demirel'le çıkış yakalarken 16 maçta 4 gol ve 2 asistle kendini gösterdi. 'Yerli Haaland' lakabı takılan 1.86 metrelik Bertuğ, alt yaş kategorilerinde ise 5 kez milli olurken 1 gol kaydetti.

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