Antalyaspor'da hedef 16'da 16

Konyaspor engelini de 3-2 aşarak yenilmezlik serisini 14'e taşıyan Antalyaspor, Avrupa kupaları yolunda kalan iki maça kilitlendi. Takımın hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Basın Sözcüsü Adnan Başkan, "22. haftada düşme hattındaki takımımızdan hiçbir zaman umudumuzu kesmedik. Bugün bizden çok daha büyük bütçelerle kurulan takımlarla aynı hedef için yarışıyoruz. Geçen sezon kırılan tarihi rekoru bu yıl bir kez daha kırdık. Biz bunu tesadüfen yapmadığımızı, futbol oynayarak bu başarıyı elde ettiğimizi futbol kamuoyu görüyor" dedi.



İKİ MAÇI KAZANACAĞIZ

Adnan Başkan, başta Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, futbolcular ve tüm ekibin sahada büyük bir hırs ve azimle mücadele ettiğinin altını çizdi. Başkan, "Alın terlerinin karşılığını da saha sonuçları ile alıyorlar. Taraftarlarımız özellikle son maçlarda bize inanılmaz destek veriyor. Kasımpaşa deplasmanını oynadıktan sonra evimizde Galatasaray ile karşılaşacağız. Her iki maçta da sahaya kazanmak için çıkacağız. Alacağımız puanların bizi nereye taşıyacağını lig bitince göreceğiz" diye umut dağıttı.



SON YENİLGİ KÜME DÜŞEN RİZE'YE

Geçen sezonki 13 maçlık yenilmezlik serisini 14 maça taşıyan Antalyaspor, 15. haftada Hatay'a 6-0 kaybettikten sonra bu seriyi yakalamıştı. Bu sezon ise son yenilgiyi 22. haftada 2-1'lik sonuçla Rize karşısında aldı.