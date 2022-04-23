Avrupa'ya tutunduk

Antalyaspor, 11 maçlık yenilmezlik serisi ve 6 maç üst üste kazanma periyoduyla yarın Kayserispor'u ağırlayacak. Basın Sözcüsü Adnan Başkan, ligde kalan 5 maçı da kazanıp Avrupa kupalarına gitmek istediklerini vurguladı. Başkan, "Takımımız müthiş bir seri yakaladı. Ancak biz bununla yetinmiyoruz. Bu performansımızı sürdürdüğümüz sürece yenemeyeceğimiz takım yok. Kayseri maçında da itici gücümüz taraftarımız olacak. Aldığımız seri puanlarla Avrupa kupaları barajına iyice tutunduk. Taraftarımızın desteğiyle, hepimizin hayali olan bu hedefe doğru omuz omuza yürümek istiyoruz" şeklinde iddiasını ortaya koydu.