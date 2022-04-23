Haberler Antalyaspor Avrupa'ya tutunduk

Avrupa'ya tutunduk

Ligde 11 maçtır namağlup olan ve 6’da 6 yapan Antalya’da yönetici Adnan Başkan, Kayserispor’u da yenerek omuz omuza Avrupa hedefine yürüyeceklerini belirtti.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2022 Cumartesi 06:50
Avrupa'ya tutunduk
Antalyaspor, 11 maçlık yenilmezlik serisi ve 6 maç üst üste kazanma periyoduyla yarın Kayserispor'u ağırlayacak. Basın Sözcüsü Adnan Başkan, ligde kalan 5 maçı da kazanıp Avrupa kupalarına gitmek istediklerini vurguladı. Başkan, "Takımımız müthiş bir seri yakaladı. Ancak biz bununla yetinmiyoruz. Bu performansımızı sürdürdüğümüz sürece yenemeyeceğimiz takım yok. Kayseri maçında da itici gücümüz taraftarımız olacak. Aldığımız seri puanlarla Avrupa kupaları barajına iyice tutunduk. Taraftarımızın desteğiyle, hepimizin hayali olan bu hedefe doğru omuz omuza yürümek istiyoruz" şeklinde iddiasını ortaya koydu.
DİĞER
Villarreal'li yıldızdan Liverpool'a gözdağı! "Bayern Münih'ten daha kolay olacak..."
Aşkları sürekli hüsranla biten Bestemsu Özdemir'in yeni sevgilisi bakın kim çıktı!
Sörloth'a hocasından Beşiktaş çağrısı!
Şampiyonluk için son dönemeç
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Savaşa hayır
Süper Lig'de kalacağız
23 NİSAN MESAJLARI VE SÖZLERİ | Resimli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri, Atatürk'ün çocuklarla ilgili sözleri...
Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar?
23 NİSAN MESAJLARI 2022!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Larin'in menajerinden flaş transfer açıklaması! Larin'in menajerinden flaş transfer açıklaması! 01:17
Toroğlu F.Bahçe'nin ilk penaltısını değerlendirdi! Toroğlu F.Bahçe'nin ilk penaltısını değerlendirdi! 01:17
Toroğlu'dan Baiano'ya flaş sözler! "Takımını böyle satarsın" Toroğlu'dan Baiano'ya flaş sözler! "Takımını böyle satarsın" 01:16
İrfan Can'ın pozisyonu penaltı mı? Toroğlu yorumladı İrfan Can'ın pozisyonu penaltı mı? Toroğlu yorumladı 01:16
F.Bahçe'de Crespo depremi! Resmi açıklama geldi F.Bahçe'de Crespo depremi! Resmi açıklama geldi 01:16
F.Bahçe'ye Şilili golcü! F.Bahçe'ye Şilili golcü! 01:15
Daha Eski
Kartal Rize maçının ardından konuştu! Kartal Rize maçının ardından konuştu! 01:15
Serdar Dursun'dan hat-trick yorumu! "Şans yanımızdaydı" Serdar Dursun'dan hat-trick yorumu! "Şans yanımızdaydı" 01:15
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 01:15
F.Bahçe'den gol yağmuru! F.Bahçe'den gol yağmuru! 01:15
F.Bahçe'nin yıldızı Gaziantep maçında yok! F.Bahçe'nin yıldızı Gaziantep maçında yok! 01:15
Fenerbahçe uzatmalarda penaltı kazandı! Fenerbahçe uzatmalarda penaltı kazandı! 01:14