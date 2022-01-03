"Süper Kupa'yı alacağız"

BİZİM İÇİN BÜYÜK ŞANS

Beşiktaş'la Süper Kupa'da Çarşamba günü kozlarını paylaşacak kupa finalisti Antalya, çok iddialı. Futbolcularının ATV'den yayınlanacak dev futbol gösterisinde kupa kazanarak özgeçmişlerine bir başarı yazacaklarına inandığını vurgulayan Nuri Şahin, "Ekstra motivasyon için ligdeki, Avrupa'daki konuma bakmaya gerek yok. Final, bizim için çok büyük şans. Camianın, şehrin ne kadar kupayı istediğini biliyorum. Kendimden çok camia için bu kulüp için kupayı almak istiyorum" diye konuştu.

İLK KEZ HEYECANLIYIM

Genç yaşta göreve geldikten sonra futbol sorumlusu olarak ilk finaline çıkacağınI hatırlatan Şahin, "Tabii ki favori Beşiktaş. Önder hocayla iyi bir çıkış yakaladılar. Açıklamalarını da oynattığı futbolu da beğeniyorum. Ama biz de hazırız Süper Kupa'ya. Camiamız rahat olsun. Biz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Beraber bir şey kazanmanın heyecanı var. Futbolcuların, ailelerin, taraftarların mutluğunu görmek çok güzel olur. İnşallah Allah nasip eder kupayı getiririz" diye camiaya umut dağıttı.

ŞAHİN: YASAĞI KALDIRIP TAKVİYE YAPACAĞIZ

Nuri Şahin, transfer çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Genç teknik adam, "Transfer yasağını kaldırırsak takviye istiyoruz. Ekonomimizi zorlamadan, kaliteli takviye istiyorum. Takviye gereken bölgeler var. Gelecek futbolcunun oyun kalitesinin yanı sıra iyi bir insan ve kulübe yakışacak bir karaktere sahip olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.