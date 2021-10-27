Antalya moral peşinde

Süper Lig'de kötü bir grafik çizen Antalyaspor, kupada tur atlayarak moral bulmayı hedefliyor. Ligde son 3 haftada galibiyet yüzü göremeyen kırmızı- beyazlılar, 17. sıraya kadar geriledi. Akdeniz ekibi, Nuri Şahin ile çıktığı ikinci maçında da kazanamadı. Ligdeki kötü gidişatı kupada tur atlayarak unutturmayı hedefleyen Antalyaspor, 2. Lig'den Diyarbekir karşısında galibiyet hasretine son vermenin planlarını yapıyor. Antalyaspor, geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'a 2-0 kaybederek kupaya uzanamamıştı.