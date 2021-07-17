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Son dakika transfer haberi: Antalyaspor'dan kanat takviyesi! Houssam Eddine Ghacha'yla sözleşme imzalandı

Son dakika transfer haberleri... Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, 25 yaşındaki Cezayirli kanat Houssam Eddine Ghacha'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 13:30
Son dakika transfer haberi: Antalyaspor'dan kanat takviyesi! Houssam Eddine Ghacha'yla sözleşme imzalandı

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Akdeniz ekibi son olarak 25 yaşındaki Cezayirli kanat Houssam Eddine Ghacha'yı renklerine bağladığını duyurdu.

Antalyaspor'dan yapılan transfer açıklaması şöyle:

Kulübümüz Houssam Eddine Ghacha ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz.

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