Son dakika transfer haberi: Antalyaspor'dan kanat takviyesi! Houssam Eddine Ghacha'yla sözleşme imzalandı

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Akdeniz ekibi son olarak 25 yaşındaki Cezayirli kanat Houssam Eddine Ghacha'yı renklerine bağladığını duyurdu.
Antalyaspor'dan yapılan transfer açıklaması şöyle:
Kulübümüz Houssam Eddine Ghacha ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz.
🔥 Hoş Geldin Houssam Eddine Ghacha— Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) July 17, 2021
Kulübümüz Houssam Eddine Ghacha ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz.#FraportTAVAntalyaspor pic.twitter.com/H6Gx6QlT1e