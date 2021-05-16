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'dan 'a kupa tepkisi! "Yenmemiz gereken çok şey var"

Kulübü, finalinde ile oynayacakları maç öncesi 'un Beşiktaş'a başarı dileğinde bulunmasına tepki gösterdi. Akdeniz ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Biz artık daha iyi biliyoruz ki 18 Mayıs Salı günü sadece sahadaki rakibimizi değil, hepinizi yenmemiz gerekiyor." ifadelerine yer verildi.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2021 Pazar 11:28
Antalyaspor'dan Sivasspor'a kupa tepkisi! "Yenmemiz gereken çok şey var"

finalinde 18 Mayıs Salı günü 'la karşılaşacak olan , dev maç öcncesi Beşiktaş'a başarı dileğinde bulunan 'ne tepki gösterdi.

Akdeniz ekibi, konuyla ilgili sosyal medya hesabından sert bir bildiri yayınladı.

İşte Antalyaspor'un açıklaması:

Yenmemiz Gereken Çok Şey Var

Bilindiği üzere 21 yıl aradan sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda finaldeyiz. Rakibimiz Beşiktaş.

Futbolda bu kez 3 değil, 2 ihtimalli bir maç oynanacak.

Bizler, her ihtimali olgunlukla karşılayacak tertemiz bir camianın bireyleriyiz.

Elbette biliyoruz ki kupayı rakibimizin kazanmasını en az Beşiktaş kadar isteyen başka kulüpler de var.

Kiminin hesabı 'ya gitmek, kiminin hesabı yerine 'ne gitmek, kiminin hesabı sezonu 15 gün geç açabilmek.

Hepsini anlayışla karşılıyoruz ama bir takımının bir başka Anadolu takımının kupayı kazanmamasını istiyor olmasına söyleyecek bir şey de bulamıyoruz.

Çeyrek finalde evinde saf dışı bıraktığımız DG. 'un Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutlarken Ziraat Türkiye Kupası finalinde de başarılar dilemesi bir olarak bizi üzmüş ve yaralamıştır.

Dik duruşların kupadan daha önemli olduğunu bilen bir camia olarak anlaşılan o ki; görevimiz sadece kupayı almak değil, duruş dersi de vermek olacak.

Biz bu sezon "Yenmemiz Gereken Çok Şey Var" sloganımızı stadımıza dev bir pankart olarak asmış bir kulübüz.

Ne demek istediğimizi şimdi sanıyoruz ki tüm Türkiye anlamıştır.

Biz artık daha iyi biliyoruz ki 18 Mayıs Salı günü sadece sahadaki rakibimizi değil, hepinizi yenmemiz gerekiyor.

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