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seriyi sürdürmek istiyor

'de 7 maçtır kaybetmeyen Fraport TAV , yarın deplasmanda oynayacağı maçında galibiyet hedefliyor. Kırmızı beyazlılarda ile kart cezası, , ve sakatlığından dolayı forma giyemeyecek.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2021 Cumartesi 10:48
Antalyaspor seriyi sürdürmek istiyor

ekiplerinden Fraport TAV , 24'üncü haftada yarın deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. 'saat 16.00'da başlayacak maçı yönetecek. Kırmızı beyazlılar, maçın hazırlıklarını teknik direktör yönetiminde yaptığı antrenmanla tamamladı. Ligde son olarak 15'inci haftada oynanan maçta 'a mağlup olan Fraport TAV Antalyaspor, sonrasında oynadığı 4 beraberlik, 3 galibiyet aldı. Ligde yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran Fraport TAV Antalyaspor, Yukatel Denizlispor deplasmanından 3 puanla dönmeyi hedefliyor.

Fraport TAV Antalyaspor'da yarın ile kart cezası, , ve sakatlığından dolayı forma giyemeyecek.


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