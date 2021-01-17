Antalya kaybetmiyor

Süper Lig'in son haftalarında aldığı başarılı sonuçlarla yükselişe geçen Antalyaspor, dün akşam güçlü rakibi Trabzonspor'la berabere kaldı. 15'inci haftada Hatayspor'a 6-0 mağlup olan Akdeniz temsilcisi, o tarihten sonra oynadığı 4 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlikle 8 puan topladı. G.Saray ile 0-0 berabere kaldıktan sonra Karagümrük (3-1) ve Göztepe'yi (1-0) mağlup eden kırmızı-beyazlılar, Trabzonspor'a karşı üç puanı uzatma dakikalarında kaybetti. KARŞILAŞMANIN 25'inci dakikasında 1-0 öne geçen, ardından 33'te Ersan Gülüm'ün atılmasıyla 57 dakika 10 kişi mücadele eden Antalya, 90+6'de yediği golle adeta yıkıldı. 15'inci haftada 15'inci sırada yer alan Akdeniz ekibi, üst üste alınan puanlarla 19'uncu haftada 9'uncu sırada kadar yükseldi.