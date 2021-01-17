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kaybetmiyor

ile berabere kalan kırmızı-beyazlılar, son 4 maçta 2 galibiyet 2 beraberlik elde ederek 8 puan topladı.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2021 Pazar 00:20 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2021 Pazar 06:50
Antalya kaybetmiyor
'in son haftalarında aldığı başarılı sonuçlarla yükselişe geçen , dün akşam güçlü rakibi 'la berabere kaldı. 15'inci haftada 'a 6-0 mağlup olan temsilcisi, o tarihten sonra oynadığı 4 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlikle 8 puan topladı. ile 0-0 berabere kaldıktan sonra (3-1) ve 'yi (1-0) mağlup eden kırmızı-beyazlılar, Trabzonspor'a karşı üç puanı uzatma dakikalarında kaybetti. KARŞILAŞMANIN 25'inci dakikasında 1-0 öne geçen, ardından 33'te 'ün atılmasıyla 57 dakika 10 kişi mücadele eden , 90+6'de yediği golle adeta yıkıldı. 15'inci haftada 15'inci sırada yer alan Akdeniz ekibi, üst üste alınan puanlarla 19'uncu haftada 9'uncu sırada kadar yükseldi.
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