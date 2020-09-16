Fraport TAV Antalyaspor, 1. Lig ekibi Ankaraspor'dan sol bek Ali Eren İyican'ı kadrosuna kattı. 21 yaşındaki oyuncu geçen sezon oynadığı futbolla birçok takımın dikkatini çekmişti. Ali Eren'in 5 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Geçen sezon 32 maça çıkan genç futbolcu 5 asist yapmayı başarmıştı.
Ali Eren İyican Antalyaspor’da
Fraport TAV Antalyaspor, 1. Lig ekibi Ankaraspor'dan sol bek Ali Eren İyican'ı kadrosuna kattı.
Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2020 Çarşamba 00:34 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2020 Çarşamba 06:50