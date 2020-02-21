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21 Şubat 2020, Cuma
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Yenilerle coştular

Yenilerle coştular

'da yeni transferler ve , göz dolduruyor. Makedon golcü Jahovic, doktor izni ve özel maskeyle çıktığı K.Paşa maçını da boş geçmeyerek 2'de 2 yaparken, Sinan Gümüş ise 4 lig maçında 3 gol kaydetti. Takım izinli olduğu gün dahi özel çalışmalar yapan Podolski de gümbür gümbür geliyor.

'da yeni transferler ve , göz dolduruyor. Makedon golcü Jahovic, doktor izni ve özel maskeyle çıktığı K.Paşa maçını da boş geçmeyerek 2'de 2 yaparken, Sinan Gümüş ise 4 lig maçında 3 gol kaydetti. Takım izinli olduğu gün dahi özel çalışmalar yapan Podolski de gümbür gümbür geliyor.
  1. 21.2.2020
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