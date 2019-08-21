Eren Albayrak Antalya’da
Geçtiğimiz sezon Türkiye’den ayrılarak Japon ekibi Iwata’nın yolunu tutan 28 yaşındaki sol bek, kırmızı-beyazlı ekiple 2+1 yıllık sözleşmeye imza attı.
- 21.8.2019
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