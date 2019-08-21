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21 Ağustos 2019, Çarşamba
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Antalya’da

Eren Albayrak Antalya’da

Geçtiğimiz sezon ’den ayrılarak Japon ekibi Iwata’nın yolunu tutan 28 yaşındaki sol bek, kırmızı-beyazlı ekiple 2+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

uzun süredir takviye yapmayı planladığı sol bek pozisyonunu 'la güçlendirdi. Geçen sezon 'dan ayrılan ve 'ya transfer olarak sürpriz bir karara imza atan 28 yaşındaki sol bek, Antalyaspor'la 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Iwata'da 18 maça çıkan Eren, 'nın altyapısında yetişti. , , Konyaspor ve Orduspor formaları da giyen tecrübeli oyuncu, A 'da da 1 kez oynadı.
  1. 21.8.2019
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