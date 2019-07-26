Antalyaspor Karagümrük ile yenişemedi
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, hazırlık maçında TFF 1. Lig'in yeni takımı Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı. Antalyaspor, Bolu kampının ikinci, sezon öncesi üçüncü hazırlık maçını Fenerbahçe Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri’nde Fatih Karagümrük ile oynadı.
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, hazırlık maçında TFF 1. Lig'in yeni takımı Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı.
Antalyaspor, Bolu kampının ikinci, sezon öncesi üçüncü hazırlık maçını Fenerbahçe Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde Fatih Karagümrük ile oynadı. Teknik Direktör Bülent Korkmaz, takımını sahaya Ferhat, Nazım, Bahadır, Diego, Celustka, Ufuk, Charles, Hakan, Amilton, Chahechouhe, Doukara ilk on biri ile sahaya sürdü.
GOL SESİ ÇIKMADI
Karşılaşmanın ilk dakikalarında rakip Fatih Karagümrük hücum bölgesinde baskılı oynamaya çalışsa da ilk 10 dakikada iki net fırsat yakalayan taraf Antalyaspor oldu. İlk 45 dakika boyunca iki takımın çabaları da gol sonucu vermeyince mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı. Karşılaşmanın ikinci yarısı da orta alan mücadelesi şeklinde geçti. Bu devrede hem Teknik Direktör Bülent Korkmaz, hem de Fatih Karagümrük ekibi kadrodaki bütün oyunculara şans verdi. Mücadelenin 90 dakikası 0-0'lık skorla tamamlandı.
- 26.07.2019
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Bir hedefimiz var
Toplam 1
Yorum
GS Yolun açık olsun Malatyaspor...
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Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye duygusal veda
Toplam 1
Yorum
şerafettin kurt senin buralara gelmene vesile olan gizli kahraman asıl aktör İLTER AYGÜN'E DE BİR SELAM TEŞEKKÜR YOLLASAYDIN GÜZEL OLURDU. YOLUN AÇIK OLSUN
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Hayran bırakıyor
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Yorum
baksoy Bu sene takım iyi bir hazırlık dönemi geçiriyorsa bunda Ahmet AĞAOĞLU ' nun büyük payı var ?
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