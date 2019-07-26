Antalyaspor Karagümrük ile yenişemedi - Son dakika Antalyaspor haberleri - Fotomaç
26 Temmuz 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Antalyaspor Haberleri Antalyaspor Karagümrük ile yenişemedi

Karagümrük ile yenişemedi

Antalyaspor Karagümrük ile yenişemedi

ekiplerinden , hazırlık maçında 1. Lig'in yeni takımı ile 0-0 berabere kaldı. Antalyaspor, kampının ikinci, sezon öncesi üçüncü hazırlık maçını ’nde Fatih Karagümrük ile oynadı.

ekiplerinden , hazırlık maçında 1. Lig'in yeni takımı ile 0-0 berabere kaldı.
Antalyaspor, kampının ikinci, sezon öncesi üçüncü hazırlık maçını 'nde Fatih Karagümrük ile oynadı. , takımını sahaya Ferhat, Nazım, Bahadır, Diego, Celustka, Ufuk, Charles, Hakan, Amilton, Chahechouhe, Doukara ilk on biri ile sahaya sürdü.

GOL SESİ ÇIKMADI
Karşılaşmanın ilk dakikalarında rakip Fatih Karagümrük hücum bölgesinde baskılı oynamaya çalışsa da ilk 10 dakikada iki net fırsat yakalayan taraf Antalyaspor oldu. İlk 45 dakika boyunca iki takımın çabaları da gol sonucu vermeyince mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı. Karşılaşmanın ikinci yarısı da orta alan mücadelesi şeklinde geçti. Bu devrede hem Teknik Direktör Bülent Korkmaz, hem de Fatih Karagümrük ekibi kadrodaki bütün oyunculara şans verdi. Mücadelenin 90 dakikası 0-0'lık skorla tamamlandı.

  1. 26.07.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Antalyaspor Karagümrük ile yenişemedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN