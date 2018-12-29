Antalyaspor'u 4 oyuncu sırtladı
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig’in ilk yarısında 19 kez gol sevince yaşarken, bu gollerin yükünü 4 futbolcu çekti.
"En çok gol sağ ayakla"
Antalyaspor'da atılan 19 golün büyük bölümü ise sağ ayakla yapılan vuruşlarla geldi. 11 kez sağ ayakla atılan gollerin yanı sıra sol ayakla atılan gollerin sayısı ise 2'de kaldı. Kafa gollerinin sayısı ise 4 oldu. Sol ayakla atılan 2 golün birini ve kafa ile atılan 4 golün 2'sini Diego kaydetti. Bu sezon yenik duruma düştükten sonra yaptığı geri dönüşlerle puana ve galibiyete ulaşmasıyla dikkat çeken Antalyaspor, buna rağmen ilk yarılarda dağa çok gol kaydetti. Kırmızı beyazlı ekip attığı 19 golün 13'ünü maçların ilk yarılarında, 6'sını ise ikinci yarılarında kaydetti. Bu 6 golün 4'ü de maçların son 7 dakikasında geldi. Antalyaspor maçların ilk 15 dakikasında ise sadece 1 kez gol sevinci yaşayabildi.
"Asistçi Hakan"
Takımın asist kralı ise Hakan Özmert oldu. 3 golü bulunan deneyimli futbolcu 4 kez de takım arkadaşlarını golle buluşturdu. Kaptan Diego da attığı 3 golün yanı sıra 3 de asist yaptı. Mevlüt, Serdar ve Doukara 2'şer, Nazım, Yekta, Maicon ve Celustka ise 1'er kez gol pası verdi.
- 29.12.2018 12:55
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Ozan Kabak Galatasaray'dan ayrılıyor
Toplam 3
Yorum
OZAN YAPMA BUNU.UZAT OZAN DAHA GENÇSİN.SENİ SEN YAPAN YEMEK YEDİĞİN KAPA PİSLEME. SENİ ALAN ÇOK OLUR.PARADA KAZANIRSIN MESELE TAKIMINA PARA KAZANDIRABİLMEK
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Satılması teklif dahi edilemez!
Toplam 1
Yorum
Aslan Satilmasi BASARIDIR
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Galatasaray Alan Carvalho ile anlaşmaya vardı | Alan Carvalho kimdir?
Toplam 3
Yorum
gözünüzü seveyim şu plan programı yapn baştan beklemeyin son günü.satın bir önce.taliplerle işi sıkılaştırın.biraz indirimle falan satın
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