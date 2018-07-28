Antalya’ya Faslı stoper

Bülent ?Korkmaz'ın raporu doğrultusunda şu ana kadar Gençlerbirliği'nden Serdar Özkan ve Yeni Malatyaspor'dan Aly Cissokho'yu kadrosuna katan Antalyaspor, uzun süredir aradığı savunma oyuncusunu İtalya'da buldu. Kırmızı- beyazlılar, Seria A ekiplerinden Genoa forması giyen 26 yaşındaki stoper Jawad El Yamiq'in transferinde sona yaklaştı. Geçen sezonun devre arasında Fas Ligi ekiplerinden Raja Casablanca'dan transfer edilen Yamiq, sadece 4 maçta forma şansı bulabilmişti. Daha fazla görev yapabileceği bir takıma gitme isteğini İtalyan ekibine ileten Faslı savunmacının, transferde kolaylık sağlanmasını istediği kaydedildi.Kulübüyle 2021 ile yılına kadar sözleşmesi bulunan Jawad El Yamiq ile büyük ölçüde anlaşma sağlanırken; mali olarak sıkıntılı günler geçiren Antalyaspor'un Yamiq'in peşinatını ödemesi sonucunda imzaların atılacağı öğrenildi.