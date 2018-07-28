Antalya’ya Faslı stoper – Fotomaç – 28 Temmuz 2018
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    28 Temmuz 2018, Cumartesi
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    Antalya’ya Faslı stoper

    Antalya’ya Faslı stoper

    Kırmızı-beyazlılar, Genoa’da forma giyen 26 yaşındaki Faslı milli stoper ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Peşinatın ardından imzaların atılması bekleniyor.

    Bülent ?Korkmaz'ın raporu doğrultusunda şu ana kadar 'nden Serdar Özkan ve 'dan Aly Cissokho'yu kadrosuna katan , uzun süredir aradığı savunma oyuncusunu 'da buldu. Kırmızı- beyazlılar, Seria A ekiplerinden Genoa forması giyen 26 yaşındaki stoper 'in transferinde sona yaklaştı. Geçen sezonun devre arasında Fas Ligi ekiplerinden 'dan edilen Yamiq, sadece 4 maçta forma şansı bulabilmişti. Daha fazla görev yapabileceği bir takıma gitme isteğini İtalyan ekibine ileten Faslı savunmacının, transferde kolaylık sağlanmasını istediği kaydedildi.Kulübüyle 2021 ile yılına kadar sözleşmesi bulunan Jawad El Yamiq ile büyük ölçüde anlaşma sağlanırken; mali olarak sıkıntılı günler geçiren Antalyaspor'un Yamiq'in peşinatını ödemesi sonucunda imzaların atılacağı öğrenildi.

    1. 28.7.2018
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