Antalya’ya Faslı stoper
Kırmızı-beyazlılar, Genoa’da forma giyen 26 yaşındaki Faslı milli stoper Jawad El Yamiq ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Peşinatın ardından imzaların atılması bekleniyor.
Bülent ?Korkmaz'ın raporu doğrultusunda şu ana kadar Gençlerbirliği'nden Serdar Özkan ve Yeni Malatyaspor'dan Aly Cissokho'yu kadrosuna katan Antalyaspor, uzun süredir aradığı savunma oyuncusunu İtalya'da buldu. Kırmızı- beyazlılar, Seria A ekiplerinden Genoa forması giyen 26 yaşındaki stoper Jawad El Yamiq'in transferinde sona yaklaştı. Geçen sezonun devre arasında Fas Ligi ekiplerinden Raja Casablanca'dan transfer edilen Yamiq, sadece 4 maçta forma şansı bulabilmişti. Daha fazla görev yapabileceği bir takıma gitme isteğini İtalyan ekibine ileten Faslı savunmacının, transferde kolaylık sağlanmasını istediği kaydedildi.Kulübüyle 2021 ile yılına kadar sözleşmesi bulunan Jawad El Yamiq ile büyük ölçüde anlaşma sağlanırken; mali olarak sıkıntılı günler geçiren Antalyaspor'un Yamiq'in peşinatını ödemesi sonucunda imzaların atılacağı öğrenildi.
- 28.7.2018
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Trabzonspor Okay Yokuşlu, Matus Bero ve Fabian Castillo'dan 68 milyon kar etti!
Toplam 2
Yorum
68 milyon kar etti!. ödenecek paralar içinde.
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Trabzonspor Okay Yokuşlu, Matus Bero ve Fabian Castillo'dan 68 milyon kar etti!
Toplam 2
Yorum
MYılmaz Geri kalan futbolcuları da gönderin. O zaman kâr tavan yapar. Hatta kulübü kapatın. Sorun kökten çözülür.
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"Polis Terim’i duyunca bıraktı"
Toplam 1
Yorum
mmutlu Dogru ise gurur verici bisey, bir Türk olarak herkes guru duymasi lazim.
Antalya’ya Faslı stoper haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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