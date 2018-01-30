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    30 Ocak 2018, Salı
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    'da 'o ile yollar ayrıldı

    Antalyaspor'da Eto'o ile yollar ayrıldı

    , dünyaca ünlü Kamerunlu yıldız Samuel 'o ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti

    Yıldız futbolcu arkadaşlarıyla vedalaştıktan sonra kentten ayrılacak.

    1. 30 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 19:23
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