Samuel Eto’o şoku

Antalyaspor'un Kamerunlu yıldızı Eto'o maçın 23. dakikasında sakatlandı ve yerini El Kabir'e bıraktı. Başakşehir karşısında takımının attığı golde büyük pay sahibi olan Eto'o, soyunma odasına gitmeyerek kenardan arkadaşlarına taktik verdi. Yenilgi sonrasında ise büyük üzüntü yaşadı.