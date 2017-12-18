Samuel Eto’o şoku
Antalyaspor'un Kamerunlu yıldızı Eto'o maçın 23. dakikasında sakatlandı ve yerini El Kabir'e bıraktı. Başakşehir karşısında takımının attığı golde büyük pay sahibi olan Eto'o, soyunma odasına gitmeyerek kenardan arkadaşlarına taktik verdi. Yenilgi sonrasında ise büyük üzüntü yaşadı.
- 18 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:19
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
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