Antalyaspor, deplasmanda kazanmayı unuttu
Süper Lig’de bu sene istediği sonuçları alamayan Antalyaspor, dış sahada da kazanmayı unuttu. Kırmızı-beyazlılar, deplasmanda oynadığı 8 maçta galibiyet yüzü göremedi.
İÇ SAHADA 12 PUAN ALDI
Antalyaspor, sahasında oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 12 puan topladı. Akdeniz temsilcisi, iç sahada oynadığı karşılaşmalarda Osmanlıspor, Kasımpaşa ve Kardemir Karabükspor'u mağlup ederken, Akhisar Belediyespor, Galatasaray ve Gençlerbirliği ile de berabere kaldı. Kırmızı-beyazlı ekip, Göztepe ve Fenerbahçe'ye ise yenildi.
DEPLASMANDA SIFIR PUAN
Sahasında 12 puan toplayan Antalyaspor, aynı başarıyı deplasmanda oynadığı mücadelelerde ise sergileyemedi. Kırmızı-beyazlılar, dış sahada oynadığı 8 maçta 2 beraberlik, 6 yenilgi alırken, galibiyetle tanışamadı. Antalyaspor, Yeni Malatyaspor ve Atiker Konyaspor ile berabere kalırken, Beşiktaş, Kayserispor, Sivasspor, Bursaspor, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir deplasmanlarında ise yenildi.
DIŞ SAHADA EN AZ PUAN TOPLAYAN TAKIMLARDAN BİRİ
SAHASINDA 10, DEPLASMANDA 4 GOL ATTI
Antalyaspor, evinde oynadığı 8 maçta rakip fileleri 12 kez havalandırırken, kalesinde ise 10 gol gördü. Akdeniz ekibi, dış sahada ise kalesinde 20 gol görürken, rakip ağları sadece 4 kez sarsabildi.
Antalyaspor, Süper Lig'de 16 hafta sonunda deplasmanda oynanan maçlarda en az puan toplayan takımlar arasında yer alıyor. Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan haftalarda dış sahada 1 puan toplayan Osmanlıspor ve Atiker Konyaspor'un ardından elde ettiği 2 puanla en az deplasman puanı alan takım konumunda.
- 18 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:17
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Antalyaspor, deplasmanda kazanmayı unuttu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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