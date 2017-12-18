 Antalyaspor, deplasmanda kazanmayı unuttu – Fotomaç – 18 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    Antalyaspor, deplasmanda kazanmayı unuttu

    Antalyaspor, deplasmanda kazanmayı unuttu

    Süper Lig’de bu sene istediği sonuçları alamayan Antalyaspor, dış sahada da kazanmayı unuttu. Kırmızı-beyazlılar, deplasmanda oynadığı 8 maçta galibiyet yüzü göremedi.

    Süper Lig'de bu sezon beklenen performansı sergileyemeyen ve Başkan Ali Şafak Öztürk'ün istifasıyla çalkantılı günler yaşayan Antalyaspor, ligin 16. haftasında deplasmanda oynadığı Medipol Başakşehir maçını 4-1 kaybetti. Kırmızı-beyazlılar, aldığı bu yenilgiyle deplasmandaki galibiyet hasretini de 8 maça çıkarmış oldu. Dış sahada 2 beraberlik ve 6 yenilgi alan Akdeniz ekibi, bu süreçte sadece 2 puan toplayabildi.

    İÇ SAHADA 12 PUAN ALDI
    Antalyaspor, sahasında oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 12 puan topladı. Akdeniz temsilcisi, iç sahada oynadığı karşılaşmalarda Osmanlıspor, Kasımpaşa ve Kardemir Karabükspor'u mağlup ederken, Akhisar Belediyespor, Galatasaray ve Gençlerbirliği ile de berabere kaldı. Kırmızı-beyazlı ekip, Göztepe ve Fenerbahçe'ye ise yenildi.

    DEPLASMANDA SIFIR PUAN
    Sahasında 12 puan toplayan Antalyaspor, aynı başarıyı deplasmanda oynadığı mücadelelerde ise sergileyemedi. Kırmızı-beyazlılar, dış sahada oynadığı 8 maçta 2 beraberlik, 6 yenilgi alırken, galibiyetle tanışamadı. Antalyaspor, Yeni Malatyaspor ve Atiker Konyaspor ile berabere kalırken, Beşiktaş, Kayserispor, Sivasspor, Bursaspor, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir deplasmanlarında ise yenildi.


    SAHASINDA 10, DEPLASMANDA 4 GOL ATTI
    Antalyaspor, evinde oynadığı 8 maçta rakip fileleri 12 kez havalandırırken, kalesinde ise 10 gol gördü. Akdeniz ekibi, dış sahada ise kalesinde 20 gol görürken, rakip ağları sadece 4 kez sarsabildi.

    DIŞ SAHADA EN AZ PUAN TOPLAYAN TAKIMLARDAN BİRİ
    Antalyaspor, Süper Lig'de 16 hafta sonunda deplasmanda oynanan maçlarda en az puan toplayan takımlar arasında yer alıyor. Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan haftalarda dış sahada 1 puan toplayan Osmanlıspor ve Atiker Konyaspor'un ardından elde ettiği 2 puanla en az deplasman puanı alan takım konumunda.
    1. 18 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:17
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