 Arda'nın Eto'o hayali gerçekleşti – Fotomaç – 28 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Kasım 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Arda'nın hayali gerçekleşti

    Arda'nın <a href="/index/etoo?id=5a6dd617-b5ff-4acc-a918-c9a274183742" class="" rel="tag">Eto'o</a> hayali gerçekleşti

    Antalya'da özel bir hastanesinde ilik kanseri tedavi gören 9 yaşındaki Muhammet Arda Sulu, hayranı olduğu Antalyaspor takım kaptanı Samuel ile tanışmak için sosyal medya aracılığıyla video paylaştı. Hastaneye ziyarete giderek Arda'ya imzalı formasını hediye eden ünlü futbolcu, tedavi gören diğer çocuklarla da sohbet etti.

    Antalya'da özel bir hastanenin kemik iliği nakli merkezinde ilik kanseri tedavisi gören Arda Sulu, hayranı olduğu Antalyaspor takım kaptanı Samuel ile tanışmak için sosyal medya aracılığıyla video paylaştı. Arda'nın paylaşımında haberdar olan , bugün öğle saatlerinde hastaneye giderek Arda'yı ziyaret etti. Üzerinde Con cariño para Arda (Arda'ya sevgilerimle) yazılı imzalı formasını hediye eden Eto'o, Arda ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Hastanede tedavi gören diğer çocuklarla da sohbet eden Eto'o, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Bu tür ziyaretlere katılmanın önemine değinen Eto'o, ziyaretlerin çocuklar için çok iyi bir motivasyon kaynağı olduğunu belirtti.

    "EN BÜYÜK HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM"
    Eto'o'yu karşısında görünce mutluluk yaşayan ve duygulanan Arda, "Eto'o ile karşılaşınca çok şaşırdım ve ne diyeceğimi bilemedim. Ama çok mutluyum çünkü en büyük hayalim buydu. Burada sağlığıma kavuşmam için ellerinden gelen her şeyi yapan doktorlarıma, hastane personeline ve bu işlerle ilgilenen tüm ilgililere teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun" dedi.



    1. 28 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 19:46
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Arda'nın hayali gerçekleşti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.