Türel: "Alanyaspor'a ve Antalyaspor'a desteğimiz sürecek"
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, devre arası kamp döneminin Antalya için çok önemli olduğunu belirtti. Türel, belediye olarak hem Alanyaspor'a hem de Antalyaspor'a desteklerinin de artarak devam edeceğini söyledi.
''YAZ KAMPINI DA BURADA YAPABİLİRLER"
İbradı-Akseki bölgesinde yer alan Eynif Ovası'nın spor tesisi için ideal bir nokta olduğunu söyleyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, "Burada yaz kampı için bir tesis olursa olabilir. Buralarda turizmi geliştirmeye çalışıyoruz. Zaman içinde burada bir tesis olduğunda neden Bolu Abant'a gitsin takımlar, buraya gelsinler. Aynı atmosfer, aynı iklim. Elbette kış sezonunda, devre arasında Antalya'da sahil bandında, ama yayla turizmi olarak yaz sezonunda sezon başı kamplarını da burada rahatlıkla yapabiliriz. Ürün çeşitliliği konusunda çok büyük bir zenginliğimiz var. Rahatlıkla burada kamp yapabilirler" diye konuştu. Türel, özellikle Alanyaspor ve Antalyaspor'a desteklerinin olduğunu belirterek, "Biz hem Alanyaspor'un hem de Antalyaspor'un en büyük destekçisiyiz. Desteğimiz de devam edecek" diyerek sözlerini tamamladı.
- 20 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:40
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Volkan'ın keyfi yerinde
Toplam 4
Yorum
Perde Arkası Devre arasında bir kaleci bir de sol bek şart. Taraftarın sözüne kulak ver yönetim. İnat etme. Volkan ve Hasan Ali'yle bu iş gitmez.
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Oğuzhan'a 14.5 milyon €
Toplam 8
Yorum
bjk smokie :) hadi inşAllah :)
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Fernandao imzayı atıyor
Toplam 5
Yorum
Perde Arkası Biz veririz de siz alır mısınız Fernandao'yu? Zaten Fernandao, Atıf gibi futbolcuların Fener'e hiç transfer edilmemesi gerekirdi.
Türel: "Alanyaspor'a ve Antalyaspor'a desteğimiz sürecek" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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