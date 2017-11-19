Birlik beraberlik

şu ana kadarki performanslarıyla beklentilerin altında kalanveyenişemedi: 1-1. Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona ererken ev sahibi ekip son bölümde ataklarını sıklaştırsa da sonuç alamadı. İkinci 45 dakikada baskısını daha da artıran yeşil-beyazlı takım aradığı golü 75'teile buldu.oyuncu, sağdan ceza alanına giren Skubic'in pasında düzgün bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. 10 dakika sonra ise Antalyaspor'un cevabı geldi.-beyazlıların dünya yıldızıDeniz Kadah ile yaptığı verkaç sonucu topu ceza alanı önünden şık bir şekilde köşeye gönderdi. Bu sonucun ardından11,13 puana yükselirken,bir önceki hafta aldığıyenilgisinin yarasını sarmayı başaramadı.