 Birlik beraberlik – Fotomaç – 19 Kasım 2017 ;
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    19 Kasım 2017, Pazar
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    Birlik beraberlik

    Birlik beraberlik

    Konyaspor, daha atak oynadığı maçta 75’te Fofana ile öne geçti. Antalya ise 10 dakika sonra dünya yıldızı Eto’o’nun plasesiyle 1 puanı kurtardı

    LİGDE şu ana kadarki performanslarıyla beklentilerin altında kalan Konyaspor ve Antalyaspor yenişemedi: 1-1. Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona ererken ev sahibi ekip son bölümde ataklarını sıklaştırsa da sonuç alamadı. İkinci 45 dakikada baskısını daha da artıran yeşil-beyazlı takım aradığı golü 75'te Fofana ile buldu. Fildişili oyuncu, sağdan ceza alanına giren Skubic'in pasında düzgün bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. 10 dakika sonra ise Antalyaspor'un cevabı geldi.

    ETO'O'DAN DERSLİK GOL
    Kırmızı-beyazlıların dünya yıldızı Eto'o Deniz Kadah ile yaptığı verkaç sonucu topu ceza alanı önünden şık bir şekilde köşeye gönderdi. Bu sonucun ardından Konya 11, Antalya 13 puana yükselirken, Konya bir önceki hafta aldığı Sivas yenilgisinin yarasını sarmayı başaramadı.

    1. 19 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:29
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