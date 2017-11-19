Birlik beraberlik
Konyaspor, daha atak oynadığı maçta 75’te Fofana ile öne geçti. Antalya ise 10 dakika sonra dünya yıldızı Eto’o’nun plasesiyle 1 puanı kurtardı
ETO'O'DAN DERSLİK GOL
Kırmızı-beyazlıların dünya yıldızı Eto'o Deniz Kadah ile yaptığı verkaç sonucu topu ceza alanı önünden şık bir şekilde köşeye gönderdi. Bu sonucun ardından Konya 11, Antalya 13 puana yükselirken, Konya bir önceki hafta aldığı Sivas yenilgisinin yarasını sarmayı başaramadı.
- 19 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:29
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Beşiktaş'tan Demirören'e gönderme!
Toplam 5
Yorum
misafir yıldırım demirören tam saman altından su yürüten bir adam .. Zaten sıfatı bana hiç güven vermiyor beşiktaş kulübünüde uğrattığı zarar ortad
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Galatasaray'ın yediği gole Melo tepkisi
Toplam 6
Yorum
sevimsiz bunu görünce acayip demoralize oluyorummmmmmmmmmmmm
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Galatasaray'ın yıldızı Alanya maçında yok!
Toplam 4
Yorum
ayıptır ne yıldızı be kardeşim iki stoperin arasından çıkmıyor bu gözler meloyu izledi atibayı izlyor şutu yok fernandonun ortasaha oynuyo bu adam!
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