Nasri'den şok hareket!

Süper Lig 12. haftasında Antalyaspor deplasmanında Atiker Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın ilk dakikaları pozisyon anlamında oldukça hareketli geçerken, 21. dakikada Nasri yerde kaldığı anın ardından hakem Bülent Yıldırım'ın devam kararı sonrasında çok sinirlendi.



Süper Lig 12. haftasında Atiker Konyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Müsabakanın 21. dakikasında gelişen Antalyaspor atağında topla birlikte ilerleyen Nasri, Konyaspor'dan iki futbolcuun arasına girdi ve müdahale sonrasında yerde kaldı. Hakem Bülent Yıldırım ise bu faulün futbol kuralları içerisinde olduğunu işaret ederek devam kararı verdi. Bu esnada yerden kalan Nasri ise oldukça sinirlendi ve hakeme doğru "F... off." diye bağırdı.



Konyaspor - Antalyaspor maçının özellikle ilk yarım saati pozisyon anlamında hareketli geçerken, Konyaspor'un da bu süreçte hakem Bülent Yıldırım'a yönelik bir penaltı itirazı olmuştu.

Görüntü Beinsports'dan alınmıştır*