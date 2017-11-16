 Gözyaşlarıyla seçime – Fotomaç – 16 Kasım 2017 ;
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    16 Kasım 2017, Perşembe
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    Gözyaşlarıyla seçime

    Gözyaşlarıyla seçime

    Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, şok bir şekilde seçim kararı aldıklarını açıklarken, toplantının sonunda gözyaşlarını tutamayarak salondan ayrıldı

    SÜPER Lig'de bu sezon dünya yıldızı transferlerine rağmen beklenen başarıyı elde edemeyen Antalyaspor'da Başkan Ali Şafak Öztürk, sürpriz bir karara imza attı. Öztürk, seçimli olağanüstü genel kurul kararı aldıklarını açıkladı. Bir basın toplantısı düzenleyen Öztürk, bu kararı gözyaşlarıyla açıkladı.

    KARALAMA YAPILDI
    GÖREVE geldikten 1 ay sonra bırakmayı düşündüklerini belirten Başkan Öztürk, "Bize yönelik karalama kampanyası, ısmarlama haberler yapıldı. Şu ana kadar menajere ödenen ücret 80 bin Euro. Olağanüstü genel kurulu düşünüyoruz. Desteklerinden dolayı Sayın Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na, Valimiz Münir Karaloğlu'na ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi. Öztürk sözlerini "Ayrıca Antalyaspor taraftarı" diye sürdürürken, gözyaşlarını tutamadı ve konuşmasını tamamlayamadan salonu ağlayarak terk etti.
    1. 16 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:45
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