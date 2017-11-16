Gözyaşlarıyla seçime
Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, şok bir şekilde seçim kararı aldıklarını açıklarken, toplantının sonunda gözyaşlarını tutamayarak salondan ayrıldı
KARALAMA YAPILDI
GÖREVE geldikten 1 ay sonra bırakmayı düşündüklerini belirten Başkan Öztürk, "Bize yönelik karalama kampanyası, ısmarlama haberler yapıldı. Şu ana kadar menajere ödenen ücret 80 bin Euro. Olağanüstü genel kurulu düşünüyoruz. Desteklerinden dolayı Sayın Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na, Valimiz Münir Karaloğlu'na ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi. Öztürk sözlerini "Ayrıca Antalyaspor taraftarı" diye sürdürürken, gözyaşlarını tutamadı ve konuşmasını tamamlayamadan salonu ağlayarak terk etti.
- 16 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:45
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Kulüpler Birliği'nden yabancı sınırı açıklaması
Toplam 24
Yorum
HAKKI BAŞARISIZLIKLARINI ÖRTMEK İÇİN YABANCI KURALI.SEN DEMİYORSUN OYUNCU YETİŞTİREMİYORUM.YABANCILAR SUÇLU.
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Kulüpler Birliği'nden yabancı sınırı açıklaması
Toplam 24
Yorum
HAKKı Dünyanın gelişmiş liglerinde böyle bir sınırlama yok.Misal İspanya,İngiltere,İtalya,Almanya daha sayayım mı?
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Kulüpler Birliği'nden yabancı sınırı açıklaması
Toplam 24
Yorum
HAKKI Gidin siz ekonomi ile uğraşın.Burnunuzu futbola sokmayın.Futbolu yabancı kuralı ile kalitesiz hale getirmeyin.
Gözyaşlarıyla seçime haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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