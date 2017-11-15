Antalyaspor'da seçimli genel kurul kararı
Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, seçimli olağanüstü genel kurul kararı aldıklarını açıkladı. Öztürk, toplantının sonunda gözyaşlarını tutamayarak salondan ayrıldı. Kongrenin zamanının önümüzdeki günlerde belli olacağı belirtildi.
- 15 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:13
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A Milli Takım'ın başına Şenol Güneş geçmeli mi?
Toplam 48
Yorum
yılmaz BJK LILARIN MİNNETİNİ ÇEKMEKTENSE BENCE YILMAZ VURAL GELMELİ MİLLİ RUH YAKALANMALI.İŞ YOK BU BJK LILARDA BENCİLLER.
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Beşiktaş, Şenol Güneş'le sözleşme uzattı!
Toplam 7
Yorum
Mustafa hahaha :D Şenol Hoca'ya ve Beşiktaş'a helal olsun.
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Osman Tanburacı saldırıya uğradı
Toplam 4
Yorum
her yön sana çikar iyi b*k yiyorsun ve demekki tadini seviyorsun ! magandasin sen.
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