 Antalyaspor'da seçimli genel kurul kararı – Fotomaç – 15 Kasım 2017 ;
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    15 Kasım 2017, Çarşamba
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    Antalyaspor'da seçimli genel kurul kararı

    Antalyaspor'da seçimli genel kurul kararı

    Antalyaspor Başkanı , seçimli olağanüstü genel kurul kararı aldıklarını açıkladı. Öztürk, toplantının sonunda gözyaşlarını tutamayarak salondan ayrıldı. Kongrenin zamanının önümüzdeki günlerde belli olacağı belirtildi.

    1. 15 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:13
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