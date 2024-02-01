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Şarkıcı Soner Saponara

Şarkıcı Soner Sarıkabadayı, Ankaragücü'nün yeni transferi Riccardo Saponara'nın kendisine benzetilmesinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2024 Perşembe 06:50
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Şarkıcı Soner Saponara

Şarkıcı Soner Sarıkabadayı, Ankaragücü'nün yeni transferi Riccardo Saponara'nın kendisine benzetilmesinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Şarkıcı Soner Sarıkabadayı paylaşımında, "Buraya kupalar kazanmaya geldim" ifadelerini kullandı. Ünlü şarkıcının bu paylaşımından sonra Ankaragücü Kulübü de Sarıkabadayı'nın sözlerini alıntılayarak, "O zaman gol müziğin "Kutsal Toprak" olsun mu?" diye Sarıkabadayı'nın ünlü şarkısını işaret etti. Sosyal medyadaki bu etkileşim, sosyal medya kullanıcılarından büyük beğeni aldı.

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