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Ankaragücü Fatih Karagümrük 2-0 | MAÇ SONUCU - ÖZET (Ankaragücü hata yapmadı)

Ankaragücü ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 22. haftasında karşı karşıya geldi. Başkent ekibi rakibini her iki yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. Ankaragücü'nün gollerini Ali Kaan ve Macheda kaydetti.

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2024 Çarşamba 18:55 Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2024 Çarşamba 19:14
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Ankaragücü Fatih Karagümrük 2-0 | MAÇ SONUCU - ÖZET (Ankaragücü hata yapmadı)

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında MKE Ankaragücü, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendi.

MAÇTAN DAKİKALAR

54. dakikada Eysseric'in ceza yayının sağından çektiği şutta kaleci Bahadır, topu kornere tokatladı.

61. dakikada ev sahibi farkı 2'ye yükseltti. Ceccherini'nin hatasıyla topu kapan ve ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kalan Macheda, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.

87. dakikada Morutan'ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada kale sahasının önündeki Bajic'in kafa vuruşunda kaleci Sirigu, topu ayaklarıyla kurtardı.

MKE Ankaragücü, sahadan 2-0'lık sonuçla galip ayrıldı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Mehmet Kısal, Murat Şener

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Kitsiou (Dk. 70 Atakan Çankaya), Radakovic, Mujakic, Hanousek (Dk. 85 Mert Çetin), Ali Kaan Güneren, Pedrinho, Cephas (Dk. 85 Chatzigiovanis), Efkan Bekiroğlu (Dk. 39 Tolga Ciğerci), Morutan, Macheda (Dk. 70 Bajic)

VavaCars Fatih Karagümrük: Sirigu, Veseli, Salih Dursun, Ceccherini, Münir Levent Mercan (Dk. 85 Nazım Sangare), Bertolacci, Teklic (Dk. 66 Can Keleş), Paoletti (Dk. 66 Rohden), Güven Yalçın, Eysseric, Lasagna (Dk. 46 Serdar Dursun)

Goller: Dk. 24 Ali Kaan Güneren, Dk. 61 Macheda (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 28 Kitsiou (MKE Ankaragücü), Dk. 80 Salih Dursun, Dk. 82 Eysseric, Dk. 86 Bertolacci (VavaCars Fatih Karagümrük)

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