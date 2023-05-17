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Ankaragücü 1-1 Antalyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında MKE Ankaragücü ile Fraport TAV Antalyapsor karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2023 Çarşamba 21:58 Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2023 Çarşamba 22:03
Ankaragücü 1-1 Antalyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında MKE Ankaragücü ile Fraport TAV Antalyapsor karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Antalyaspor'un golünü 64. dakikada Güray Vural kaydederken; Ankaragücü bu gole 90+3. dakikada Milson'la karşılık verdi.

Bu sonucun ardından galibiyet hasreti 3 maça çıkan Ankaragücü 36 puana yükseldi. Antalyaspor ise 37 puana ulaştı.

Ligin bir sonraki maçında Ankaragücü deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor'la karşılaşacak. Antalyaspor ise sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.

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