Hasan Ali Kaldırım transferinde sarı lacivert sürpriz! Beşiktaş derken...

HASAN ALİ'NİN KADRO DIŞI KALMA SEBEBİ...

Hatırlanacağı üzere Emre Belözoğlu, kariyerinde daha önce Fenerbahçe'de de oynayan Hasan Ali Kaldırım için, "Hiçbir oyuncumla tartışacak ya da sesimi yükseltecek durumda değilim.