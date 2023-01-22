Haberler Ankaragücü Hasan Ali Kaldırım transferinde sarı lacivert sürpriz! Beşiktaş derken...

Hasan Ali Kaldırım transferinde sarı lacivert sürpriz! Beşiktaş derken...

Son dakika transfer haberi... Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'den ayrılmasının ardından yeni takım aramayan başlayan Hasan Ali Kaldırım'a dair önemli bir gelişme yaşandı. Beşiktaş ve Galatasaray'ın ilgisinin olduğu bilinen, Adana Demirspor ile de anılan Hasan Ali Kaldırım'a dair 'sarı lacivert sürpriz' yaşandı. İşte ayrıntılar...

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2023 Pazar 08:50
Hasan Ali Kaldırım transferinde sarı lacivert sürpriz! Beşiktaş derken...

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile anlaşamayan ve kadro dışı bırakıldıktan sonra da İstanbul ekibi ile yolları ayrılan Hasan Ali Kaldırım, geleceği adına görüşmeler yapmaya devam ediyor.

Hasan Ali Kaldırım transferinde sarı lacivert sürpriz! Beşiktaş derken...

HASAN ALİ'NİN KADRO DIŞI KALMA SEBEBİ...
Hatırlanacağı üzere Emre Belözoğlu, kariyerinde daha önce Fenerbahçe'de de oynayan Hasan Ali Kaldırım için, "Hiçbir oyuncumla tartışacak ya da sesimi yükseltecek durumda değilim.

Hasan Ali Kaldırım transferinde sarı lacivert sürpriz! Beşiktaş derken...

Hasan Ali ile çalışma prensibimizin aynı olmadığını kendisine söyledim" açıklaması yapmıştı.

Hasan Ali Kaldırım transferinde sarı lacivert sürpriz! Beşiktaş derken...

Başkent ekibi ile Hasan Ali arasında görüşmeler devam ediyor.

Hasan Ali Kaldırım transferinde sarı lacivert sürpriz! Beşiktaş derken...

Serbest oyuncu pozisyonunda olan futbolcu da Ankaragücü'ne sıcak bakıyor.

Hasan Ali Kaldırım transferinde sarı lacivert sürpriz! Beşiktaş derken...

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE GÖRÜŞME YAPILACAK
Karagümrük'ün de gündemine gelen futbolcu yeşil ışık yaktığı Ankaragücü ile masaya oturacak.

Hasan Ali Kaldırım transferinde sarı lacivert sürpriz! Beşiktaş derken...

Ancak; Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın, babası Osman Koca'nın vefatı sebebiyle bu görüşmelerin sarktığı öğrenildi.

Hasan Ali Kaldırım transferinde sarı lacivert sürpriz! Beşiktaş derken...

Takvim'in haberine göre, yakın zamanda Sarı-Lacivertliler'le Hasan Ali görüşmeyi düşünüyor.

Hasan Ali Kaldırım transferinde sarı lacivert sürpriz! Beşiktaş derken...

Gelecek hafta içinde Kaldırım'ın geleceği büyük ihtimalle netleşmiş olacak.

Hasan Ali Kaldırım transferinde sarı lacivert sürpriz! Beşiktaş derken...

KAÇ YIL DAHA FUTBOL OYNAYACAK?
Öte yandan Hasan Ali Kaldırım, futbol kariyerini noktalamanın erken olduğunu düşünüyor.

Hasan Ali Kaldırım transferinde sarı lacivert sürpriz! Beşiktaş derken...

Fiziksel açıdan kendisini hazır tuttuğu için en az 2 yıl daha kariyerine devam etmek isteyen Kaldırım, finali iyi bir şekilde yapmayı hedefliyor.

Hasan Ali Kaldırım transferinde sarı lacivert sürpriz! Beşiktaş derken...

OYNADIĞI TAKIMLAR
Futbol kariyerinde TuS Koblenz, Kaiserslautern, Mainz gibi Alman ekiplerinin formasını giyen Hasan Ali Kaldırım, 2012 yılında geldiği Kayserispor'da başarılı bir performans sergilemiş daha sonra da Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu.

Hasan Ali Kaldırım transferinde sarı lacivert sürpriz! Beşiktaş derken...

EN VERİMLİ SEZONU FENER'DE
Kaldırım, kariyerindeki en verimli sezonu 2017-2018 sezonunda Fenerbahçe'de yaşamıştı.

Hasan Ali Kaldırım transferinde sarı lacivert sürpriz! Beşiktaş derken...

Söz konusu sezonda 36 maçta 3132 dakika oynayan futbolcu, 2 gol 7 asistlik katkı vermişti.

Hasan Ali Kaldırım transferinde sarı lacivert sürpriz! Beşiktaş derken...

Kaldırım, 2018-29 sezonunda da 38 maçta 3 gol 5 asistlik katkı yapmıştı.

Hasan Ali Kaldırım transferinde sarı lacivert sürpriz! Beşiktaş derken...

Tecrübeli oyuncu, Türkiye Milli Futbol Takımı formasını da 49 kez terletti ve 3 gole imza attı.

Hasan Ali Kaldırım transferinde sarı lacivert sürpriz! Beşiktaş derken...

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ
10 Ocak 2017'de 6 milyon euro ile en yüksek piyasa değerine ulaşan Hasan Ali Kaldırım'a şu anda ise Transfermarkt verilerine göre 400 bin euro değer biçiliyor.

Hasan Ali Kaldırım transferinde sarı lacivert sürpriz! Beşiktaş derken...

1.83 boyundaki Kaldırım, sol bek mevkisinin yanı sıra sol açık ve önlibero mevkilerinde de ihtiyaca göre görev alabiliyor.

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