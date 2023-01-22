Hasan Ali Kaldırım transferinde sarı lacivert sürpriz! Beşiktaş derken...

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile anlaşamayan ve kadro dışı bırakıldıktan sonra da İstanbul ekibi ile yolları ayrılan Hasan Ali Kaldırım, geleceği adına görüşmeler yapmaya devam ediyor.
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile anlaşamayan ve kadro dışı bırakıldıktan sonra da İstanbul ekibi ile yolları ayrılan Hasan Ali Kaldırım, geleceği adına görüşmeler yapmaya devam ediyor.
HASAN ALİ'NİN KADRO DIŞI KALMA SEBEBİ...
Hatırlanacağı üzere Emre Belözoğlu, kariyerinde daha önce Fenerbahçe'de de oynayan Hasan Ali Kaldırım için, "Hiçbir oyuncumla tartışacak ya da sesimi yükseltecek durumda değilim.
Hasan Ali ile çalışma prensibimizin aynı olmadığını kendisine söyledim" açıklaması yapmıştı.
GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ İLE ANILDI
Galatasaray ve Beşiktaş'a önerilen 33 yaşındaki futbolcu Başakşehir'e veda ederken, şimdilerde ise kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.
Hasan Ali Kaldırım ne Galatasaray ne de Beşiktaş'tan şu ana kadar beklediği yaklaşımı göremedi.
ANKARAGÜCÜ'NE SICAK BAKIYOR
Süper Lig'den de 5 kulübün gündemine gelen Hasan Ali Kaldırım'a Ankaragücü de yakından ilgi gösteriyor.
Başkent ekibi ile Hasan Ali arasında görüşmeler devam ediyor.
Serbest oyuncu pozisyonunda olan futbolcu da Ankaragücü'ne sıcak bakıyor.
ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE GÖRÜŞME YAPILACAK
Karagümrük'ün de gündemine gelen futbolcu yeşil ışık yaktığı Ankaragücü ile masaya oturacak.
Ancak; Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın, babası Osman Koca'nın vefatı sebebiyle bu görüşmelerin sarktığı öğrenildi.
Takvim'in haberine göre, yakın zamanda Sarı-Lacivertliler'le Hasan Ali görüşmeyi düşünüyor.
Gelecek hafta içinde Kaldırım'ın geleceği büyük ihtimalle netleşmiş olacak.
KAÇ YIL DAHA FUTBOL OYNAYACAK?
Öte yandan Hasan Ali Kaldırım, futbol kariyerini noktalamanın erken olduğunu düşünüyor.
Fiziksel açıdan kendisini hazır tuttuğu için en az 2 yıl daha kariyerine devam etmek isteyen Kaldırım, finali iyi bir şekilde yapmayı hedefliyor.
OYNADIĞI TAKIMLAR
Futbol kariyerinde TuS Koblenz, Kaiserslautern, Mainz gibi Alman ekiplerinin formasını giyen Hasan Ali Kaldırım, 2012 yılında geldiği Kayserispor'da başarılı bir performans sergilemiş daha sonra da Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu.
EN VERİMLİ SEZONU FENER'DE
Kaldırım, kariyerindeki en verimli sezonu 2017-2018 sezonunda Fenerbahçe'de yaşamıştı.
Söz konusu sezonda 36 maçta 3132 dakika oynayan futbolcu, 2 gol 7 asistlik katkı vermişti.
Kaldırım, 2018-29 sezonunda da 38 maçta 3 gol 5 asistlik katkı yapmıştı.
Tecrübeli oyuncu, Türkiye Milli Futbol Takımı formasını da 49 kez terletti ve 3 gole imza attı.
GÜNCEL PİYASA DEĞERİ
10 Ocak 2017'de 6 milyon euro ile en yüksek piyasa değerine ulaşan Hasan Ali Kaldırım'a şu anda ise Transfermarkt verilerine göre 400 bin euro değer biçiliyor.
1.83 boyundaki Kaldırım, sol bek mevkisinin yanı sıra sol açık ve önlibero mevkilerinde de ihtiyaca göre görev alabiliyor.