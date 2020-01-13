"İlk 3 hafta çok önemli" - Son dakika MKE Ankaragücü haberleri - Fotomaç
13 Ocak 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler MKE Ankaragücü Haberleri "İlk 3 hafta çok önemli"

"İlk 3 çok önemli"

"İlk 3 hafta çok önemli"

İkinci yarıda ligde kalma savaşı verecek olan düşme hattındaki 'nün tecrübeli sol beki , sarı-lacivertli camiaya umut dağıttı.

İkinci yarıda ligde kalma savaşı verecek olan düşme hattındaki 'nün tecrübeli sol beki , sarı-lacivertli camiaya umut dağıttı. 29 yaşındaki savunmacı, "İkinci yarı daha iyi bir Ankaragücü izleteceğiz. 2. yarının ilk 3 haftası bizim için çok önemli" diye iddialı konuştu.

  1. 13.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

"İlk 3 hafta çok önemli" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN