"İlk 3 hafta çok önemli"

İkinci yarıda ligde kalma savaşı verecek olan düşme hattındaki Ankaragücü'nün tecrübeli sol beki Mehmet Sak, sarı-lacivertli camiaya umut dağıttı. 29 yaşındaki savunmacı, "İkinci yarı daha iyi bir Ankaragücü izleteceğiz. 2. yarının ilk 3 haftası bizim için çok önemli" diye iddialı konuştu.