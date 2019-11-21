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21 Kasım 2019, Perşembe
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Ankaragücü’nde 8 gündür kayıp

Ankaragücü’nde Sadaev 8 gündür kayıp

Ligde 5 maçtır kazanamayan A.Gücü, evinde maçıyla çıkışa geçmek isterken, Teknik , takımın 30 yaşındaki Rus golcüsü 'e ulaşamadıklarını söyledi.

Ligde 5 maçtır kazanamayan A.Gücü, evinde maçıyla çıkışa geçmek isterken, Teknik , takımın 30 yaşındaki Rus golcüsü 'e ulaşamadıklarını söyledi. Kaplan, 4 günlük milli aradan sonra 8. günde de Sadaev'in takıma katılmadığını söyledi.

KAYSERİ'DE UYGUN, YETENEK PEŞİNDE
Kayserispor Bülent Uygun ve Ampute Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, Yahyalı Yerköy Futbol Akademisini ziyaret ederek bilgiler aldı. Geçtiğimiz hafta sonu amatör maçları yerinden takip eden Uygun, bu kez de akademide minik sporcular ile yakından ilgilendi.

  1. 21.11.2019
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