Ankaragücü’nde Sadaev 8 gündür kayıp

Ligde 5 maçtır kazanamayan A.Gücü, evinde Trabzon maçıyla çıkışa geçmek isterken, Teknik Direktör Mustafa Kaplan, takımın 30 yaşındaki Rus golcüsü Sadaev'e ulaşamadıklarını söyledi. Kaplan, 4 günlük milli aradan sonra 8. günde de Sadaev'in takıma katılmadığını söyledi.

KAYSERİ'DE UYGUN, YETENEK PEŞİNDE

Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun ve Ampute Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, Yahyalı Yerköy Futbol Akademisini ziyaret ederek bilgiler aldı. Geçtiğimiz hafta sonu amatör maçları yerinden takip eden Uygun, bu kez de akademide minik sporcular ile yakından ilgilendi.