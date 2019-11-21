Ankaragücü’nde Sadaev 8 gündür kayıp
Ligde 5 maçtır kazanamayan A.Gücü, evinde Trabzon maçıyla çıkışa geçmek isterken, Teknik Direktör Mustafa Kaplan, takımın 30 yaşındaki Rus golcüsü Sadaev'e ulaşamadıklarını söyledi.
Ligde 5 maçtır kazanamayan A.Gücü, evinde Trabzon maçıyla çıkışa geçmek isterken, Teknik Direktör Mustafa Kaplan, takımın 30 yaşındaki Rus golcüsü Sadaev'e ulaşamadıklarını söyledi. Kaplan, 4 günlük milli aradan sonra 8. günde de Sadaev'in takıma katılmadığını söyledi.
KAYSERİ'DE UYGUN, YETENEK PEŞİNDE
Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun ve Ampute Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, Yahyalı Yerköy Futbol Akademisini ziyaret ederek bilgiler aldı. Geçtiğimiz hafta sonu amatör maçları yerinden takip eden Uygun, bu kez de akademide minik sporcular ile yakından ilgilendi.
- 21.11.2019
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Fenerbahçe'den Pedro harekatı!
Toplam 1
Yorum
fb40 pedro çok iyi bir topçu bence mevkisinin en iyisi alınırsa çok iyi olur . bize bence çok iyi bir sol bek lazım kanatları çok iyi kullanacak
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Önceliği Trabzon
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı niye opsiyonun son gününü beklemiyoruz ? ya sakatlanırsa !
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Fenerbahçe'de Tolga gerçeği
Toplam 1
Yorum
Ercan Adamsın. Eskiden izlerken seni beğeniyorken şimdi bizim takımda olman beni çok mutlu ediyor kardeşim. Devam et.
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