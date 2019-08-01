MKE Ankaragücü yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı
MKE Ankaragücü'nde, 30 Temmuz’da yapılan Olağanüstü Genel Kurul sonucunda seçilen yeni Yönetim Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi. İşte görev dağılımı...
MKE Ankaragücü'nde, 30 Temmuz'da yapılan Olağanüstü Genel Kurul sonucunda seçilen yeni Yönetim Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Ankaragücü Beştepe Tesislerinde düzenlenen yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre toplantı sonucunda yönetim kurulunda görev dağılımı şu şekilde oluştu;
Başkan: Mehmet Yiğiner
Başkan Vekili: Metin Akyüz (Taraftar ve Stadyumdan Sorumlu)
Başkan Yardımcısı: Levent Yılmaz
Başkan Yardımcısı: Tuncay Doğan
Genel Sekreter: Muhammer Kılıç
Genel Sayman: Hasan Bilgili
Basın Sözcüsü: Ali Güven
Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu: Ertan Şahin
Amatör Branşlar Sorumlusu: Şükrü Orhan
- 01.08.2019
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Dorukhan korkuttu
Toplam 1
Yorum
eray yönetim gs ve fbnin altında kaldık transferlerde defans derken tam isabet derken zaman geçiyor forvet defans kanat orta saha şart
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‘Ver Ferdi’yi al Umut’u
Toplam 2
Yorum
murat Çıldırmış bunlar.
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Deniz Türüç Fenerbahçe'de! Başkan açıkladı
Toplam 6
Yorum
fb40 deniç türüç tam fenerbahçenin oyuncusu topu ileride rakip sahada tutabilen devansı rahatsız eden şut çekebilen bir oyuncu hemen alın abii
MKE Ankaragücü yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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