MKE Ankaragücü yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı - Son dakika MKE Ankaragücü haberleri - Fotomaç
01 Ağustos 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler MKE Ankaragücü Haberleri MKE Ankaragücü yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı

yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı

MKE Ankaragücü yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı

'nde, ’da yapılan sonucunda seçilen yeni Yönetim Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi. İşte görev dağılımı...

'nde, 'da yapılan sonucunda seçilen yeni Yönetim Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Ankaragücü Beştepe Tesislerinde düzenlenen yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre toplantı sonucunda yönetim kurulunda görev dağılımı şu şekilde oluştu;
Başkan:
Başkan Vekili: Metin Akyüz (Taraftar ve Stadyumdan Sorumlu)
Başkan Yardımcısı: Levent Yılmaz
Başkan Yardımcısı: Tuncay Doğan
Genel Sekreter: Muhammer Kılıç
Genel Sayman: Hasan Bilgili
Basın Sözcüsü: Ali Güven
Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu: Ertan Şahin
Amatör Branşlar Sorumlusu: Şükrü Orhan

  1. 01.08.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

MKE Ankaragücü yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN