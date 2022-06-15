Rodriguez yol ayrımında

Spor Toto Süper Lig'den düşen Altay'da yönetim, Şilili sol kanat Rodriguez'le anlaşarak yolları ayırmayı planlıyor. Rodriguez'e son transfer taksidi 135 bin euro'yu ödemesi gereken siyah-beyazlılar, kontratında '300 bin dolar karşılığında serbest kalır' maddesi olan oyuncuyla el sıkışıp vedalaşmak istiyor.
Spor Toto Süper Lig'den düşen Altay'da yönetim, Şilili sol kanat Rodriguez'le anlaşarak yolları ayırmayı planlıyor. Rodriguez'e son transfer taksidi 135 bin euro'yu ödemesi gereken siyah-beyazlılar, kontratında '300 bin dolar karşılığında serbest kalır' maddesi olan oyuncuyla el sıkışıp vedalaşmak istiyor.