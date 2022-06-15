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Rodriguez yol ayrımında

Spor Toto Süper Lig'den düşen Altay'da yönetim, Şilili sol kanat Rodriguez'le anlaşarak yolları ayırmayı planlıyor. Rodriguez'e son transfer taksidi 135 bin euro'yu ödemesi gereken siyah-beyazlılar, kontratında '300 bin dolar karşılığında serbest kalır' maddesi olan oyuncuyla el sıkışıp vedalaşmak istiyor.

Altay Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2022 Çarşamba 06:50
Rodriguez yol ayrımında
Spor Toto Süper Lig'den düşen Altay'da yönetim, Şilili sol kanat Rodriguez'le anlaşarak yolları ayırmayı planlıyor. Rodriguez'e son transfer taksidi 135 bin euro'yu ödemesi gereken siyah-beyazlılar, kontratında '300 bin dolar karşılığında serbest kalır' maddesi olan oyuncuyla el sıkışıp vedalaşmak istiyor.
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