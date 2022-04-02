Altay-Antalyaspor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan 31. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. 31. hafta mücadelesinde İzmir ekibi Altay sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

ALTAY-ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü 16.00'da çalan Altay-Antalyaspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

ALTAY-ANTALYASPOR İLK 11'LER

Altay: Mateusz, Özgür, Murat, İbrahim, Cebrail, Thaciano, Zeki, Rodriguez, Pinares, Bamba, Rayan

Antalyaspor: Boffin, Naldo, Haji, Güray, Kudriashov, Fernando, Ndao, Sinan, Adriano, Bünyamin, Hakan