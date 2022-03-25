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Altay’da Kaloğlu dönemi

Altay’da Sivas yenilgisiyle istifa eden Serkan Özbalta’nın yerine kulübün eski futbolcularından Sinan Kaloğlu getirildi.

Altay Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2022 Cuma 06:50
Altay’da Kaloğlu dönemi
Altay, Serkan Özbalta'nın yerine eski futbolcularından Sinan Kaloğlu'nu getirdi. 2000-03 yıllarında Altay'da oynayan ve Süper Lig'e çıkan kadronun yıldızı olan Kaloğlu, ardından Beşiktaş'a transfer olmuştu. 2017'de futbolu bırakan Kaloğlu, ardından antrenörlüğe geçiş yaptı. Siyah-beyazlılar, "Altyapımızın önemli yıldızları arasında yer alan, TFF'de üst düzey antrenörlük eğitimi veren Sinan Kaloğlu, artık yeni teknik direktörümüz. Gerçek bir Altaylılık duruşuna sahip Kaloğlu'na başarılar dileriz" diye 41 yaşındaki teknik adamı duyurdu.
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