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Altay’da istifa eden Serkan Özbalta kararından dönmedi

Spor Toto Süper Lig’de düşme hattında yer alan Altay’da deplasmanda 2-1 kaybedilen Demir Grup Sivasspor maçının hemen ardından yönetime istifasını sunacağını açıklayan teknik direktör Serkan Özbalta, görevi bırakma kararından geri adım atmadı. Başkan Özgür Ekmekçioğlu’nun genç teknik adamı ikna edemediği ve İzmir temsilcisinin yeni teknik direktör arayışlarına başladığı bildirildi.

Altay Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2022 Salı 19:46
Altay’da istifa eden Serkan Özbalta kararından dönmedi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'da Demir Grup Sivasspor maçının ardından istifa eden Serkan Özbalta dönemi sona erdi.

Altay Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Demir Grup Sivasspor maçı sonrasında canlı yayında istifasını açıklayan teknik direktör Serkan Özbalta ile görüşüldüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Kendisine devam etmesi yönünde telkinde bulunmamıza rağmen kararından dönmeyeceğini bildirirken, İzmir'e davet teklifimizi de kabul etmedi. Altay Yönetim Kurulu olarak Serkan Özbalta'nın resmi istifasının kulübümüze ulaşmasının ardından yeni teknik direktörümüzü en kısa sürede açıklayacağımızı ifade ederiz. Ligin kalan bölümünde İzmir'de oynayacağımız beş maçın çok önemli bir avantaj olduğunun bilinciyle, yeni teknik direktörümüz ile hedefimize ulaşacağımız yönündeki inancımız tamdır."

Altay'da Mustafa Denizli ve Mert Nobre'nin ardından göreve gelen Serkan Özbalta yönetimindeki siyah-beyazlı ekip, 16 maçlık galibiyet hasretine sona verip, 7 müsabakada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

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