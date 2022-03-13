Altay hayata tutundu

Ateş hattındaki Altay ile Malatya, İzmir'de karşılaştı. 38'de Hafez'in Cebrail'e müdahalesini VAR'dan izleyen hakem penaltıyı verdi. 42'de Paixao'nun penaltısını Ertaç kurtardı, savunma kornere yolladı. İnceleme sonucu ceza sahası ihlali tespit edildi. 44'te Paixao bu kez golü attı: 1-0.



GOL İPTAL EDİLDİ

57'de Paixao'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti. 63'te Tetteh ağları sarstı ancak VAR uyarısıyla pozisyonun ofsayt olduğu tespit edildi. 74'te Hafez'inşutunda, top savunmaya çarpıp kornere gitti. 75'te Rodriguez net fırsatı harcadı.



ÇOK MUTLU OLDUK

Altay'da penaltıyı aldıran Cebrail, "Çok çalışıyoruz. Taraftarımız bize her maçta destek veriyor. Onlara layık olmaya çalışıyoruz. Mutluyuz" dedi.



SÜPER LİG'DE KALMALIYIZ

Maçtaki tek golü kaydeden Marco Paixao, "Çok kritik bir galibiyetti. Bu lige yükselmek için çok emek verdik. Kalıcı olmak istiyoruz" diye konuştu.



SONUNA KADAR DEVAM

Altay Teknik Direktörü Serkan Özbalta, "Geldiğimizden bu yana iyi oynuyoruz 6 maçta sadece 1 kez yenildik. 3 galibiyetimiz, 2 beraberliğimiz var. Sonuna kadar devam edeceğiz. Kalmalıyız" dedi.



KÖTÜ GİDİŞ SÜRÜYOR

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, "Geçen haftaki galibiyetimizi taçlandırmamız gerekiyordu ancak olmadı. Üzgünüz. Kötü gidiş sürüyor. Kalan haftalarda işimiz çok zor" diye konuştu.