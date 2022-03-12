Haberler Altay Altay - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Altay - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'in 29. haftasında heyecan devam ediyor. Altay ile Yeni Malatyaspor kritik maçta kozlarını paylaşacak. Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı Erkan Özdamar yönetecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Altay - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Altay Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2022 Cumartesi 11:32
Altay - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Altay - Yeni Malatyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Süper Lig'in 28. haftasında heyecan devam ediyor. Altay ile Yeni Malatyaspor kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Altay - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALTAY - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Altay - Yeni Malatyaspor maçı 12 Mart Cumartesi günü saat 16:00'da beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

ALTAY - YENİ MALATYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Altay: Lis, Cebrail, Murat, Björkander, Özgür, Thaciano, Poko, Pinares, Rodriguez, Kappel, Deniz

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Zeffane, Campi, Barış, Hafez, Azubuike, Jospin, Donsah, Mustafa, Chouiar, Tetteh

DİĞER
Transfer gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe - Trabzonspor maçında Kim Min-jae'yi 5 dev kulüp izledi
Şeyma Subaşı Instagram'dan ayrılığı duyurdu! Mohammed Alsaloussi'den ayrılık nedeni dedikodu... Aldığı arabayı geri istedi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor