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Altay puan arıyor

İlk yarıyı 18 puanla bitiren Altay, Kayseri deplasmanında puan arıyor. Siyah- beyazlılarda kırmızı kart cezalısı Cebrail, sarı kart cezalısı Pinares, sakat olan İbrahim ve Aka ile Gabon Milli Takımı'na katılan Poko forma giyemeyecek.

Altay Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2022 Pazar 06:50
Altay puan arıyor
İlk yarıyı 18 puanla bitiren Altay, Kayseri deplasmanında puan arıyor. Siyah- beyazlılarda kırmızı kart cezalısı Cebrail, sarı kart cezalısı Pinares, sakat olan İbrahim ve Aka ile Gabon Milli Takımı'na katılan Poko forma giyemeyecek. Sakatlıktan çıkan stoper Murat ise görev alabilecek.
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