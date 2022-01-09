Altay puan arıyor

İlk yarıyı 18 puanla bitiren Altay, Kayseri deplasmanında puan arıyor. Siyah- beyazlılarda kırmızı kart cezalısı Cebrail, sarı kart cezalısı Pinares, sakat olan İbrahim ve Aka ile Gabon Milli Takımı'na katılan Poko forma giyemeyecek.
İlk yarıyı 18 puanla bitiren Altay, Kayseri deplasmanında puan arıyor. Siyah- beyazlılarda kırmızı kart cezalısı Cebrail, sarı kart cezalısı Pinares, sakat olan İbrahim ve Aka ile Gabon Milli Takımı'na katılan Poko forma giyemeyecek. Sakatlıktan çıkan stoper Murat ise görev alabilecek.